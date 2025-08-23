Advertisement

رياضة

والد لامين يامال ينتقد الأمن في برشلونة

Lebanon 24
23-08-2025
وجّه منير نصراوي، والد الموهبة الكروية الصاعدة في برشلونة لامين يامال، انتقادًا لاذعًا لأجهزة الشرطة في المدينة بسبب ما وصفه بـ"تقصيرها" في ردع اللصوص وضمان الأمن.
نصراوي نشر رسالة قصيرة عبر خاصية "القصص" على حسابه في إنستغرام قال فيها: "مزيد من الأمن في برشلونة وقليل من اللصوص"، مرفقًا كلامه برمز تعبيري لليدين في هيئة دعاء.

الرسالة جاءت بلهجة جادة، بخلاف منشوراته المعتادة التي تميل للطابع الخفيف والموسيقي، ما فتح بابًا واسعًا للتكهنات حول احتمال تعرضه أو أحد أفراد أسرته لحادث سرقة جديد.


صحيفة سبورت الإسبانية أشارت إلى أن توقيت هذه الرسالة يتزامن مع تصاعد الجدل العام في برشلونة بشأن تزايد السرقات والاعتداءات. (الجزيرة)
