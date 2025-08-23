والد لامين يامال ينتقد الأمن في برشلونة

Advertisement

وجّه ، والد الموهبة الكروية الصاعدة في ، انتقادًا لاذعًا لأجهزة الشرطة في المدينة بسبب ما وصفه بـ"تقصيرها" في ردع اللصوص وضمان الأمن.نصراوي نشر رسالة قصيرة عبر خاصية "القصص" على حسابه في إنستغرام قال فيها: "مزيد من الأمن في برشلونة وقليل من اللصوص"، مرفقًا كلامه برمز تعبيري لليدين في هيئة دعاء.الرسالة جاءت بلهجة جادة، بخلاف منشوراته المعتادة التي تميل للطابع الخفيف والموسيقي، ما فتح بابًا واسعًا للتكهنات حول احتمال تعرضه أو أحد أفراد أسرته لحادث سرقة جديد.صحيفة سبورت أشارت إلى أن توقيت هذه الرسالة يتزامن مع تصاعد الجدل العام في برشلونة بشأن تزايد السرقات والاعتداءات. (الجزيرة)