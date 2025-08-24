Advertisement

رياضة

فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة

Lebanon 24
24-08-2025 | 15:03
Doc-P-1408506-638916704182356536.jpeg
Doc-P-1408506-638916704182356536.jpeg photos 0
 فاز منتخب لبنان لكرة القدم على مضيفه القطري بطل آسيا 1-0، في المباراة الوديّة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة الدولي في الدوحة خلف أبوابٍ مغلقة.
وتعود بعثة منتخب لبنان فجر غدٍ الاثنين الى بيروت على أن تسافر الأسبوع المقبل الى إندونيسيا خلال الوقفة الدولية مطلع شهر أيلول القادم.

ومثّل لبنان: الحارس مصطفى مطر، واللاعبون حسين زين (حسن كوراني)، وليد شور، خليل خميس، حسين شرف الدين (علي طنيش)، محمد صفوان، احمد خير الدين، محمد حيدر (جهاد ايوب) خضر قدور (زين فران)، رامي نجارين (حسن سرور) محمد المصري (ماجد عثمان).
