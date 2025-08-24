فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة

فاز منتخب على مضيفه بطل 1-0، في المباراة الوديّة التي أقيمت بينهما على استاد الدولي في خلف أبوابٍ مغلقة.

وتعود بعثة منتخب لبنان فجر غدٍ الاثنين الى على أن تسافر الأسبوع المقبل الى خلال الوقفة الدولية مطلع شهر أيلول القادم.



ومثّل لبنان: الحارس مصطفى مطر، واللاعبون حسين زين (حسن كوراني)، وليد شور، خليل خميس، حسين شرف الدين (علي طنيش)، محمد صفوان، احمد خير الدين، محمد (جهاد ايوب) خضر قدور (زين فران)، رامي نجارين (حسن سرور) محمد المصري (ماجد عثمان).