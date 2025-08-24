28
رياضة
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
Lebanon 24
24-08-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز منتخب
لبنان
لكرة القدم
على مضيفه
القطري
بطل
آسيا
1-0، في المباراة الوديّة التي أقيمت بينهما على استاد
خليفة
الدولي في
الدوحة
خلف أبوابٍ مغلقة.
وتعود بعثة منتخب لبنان فجر غدٍ الاثنين الى
بيروت
على أن تسافر الأسبوع المقبل الى
إندونيسيا
خلال الوقفة الدولية مطلع شهر أيلول القادم.
ومثّل لبنان: الحارس مصطفى مطر، واللاعبون حسين زين (حسن كوراني)، وليد شور، خليل خميس، حسين شرف الدين (علي طنيش)، محمد صفوان، احمد خير الدين، محمد
حيدر
(جهاد ايوب) خضر قدور (زين فران)، رامي نجارين (حسن سرور) محمد المصري (ماجد عثمان).
تابع
