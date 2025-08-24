Advertisement

رياضة

والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:00
اندلعت أزمة في بروسيا دورتموند عقب مباراة الفريق أمام سانت باولي (3-3) في الدوري الألماني، بعدما واجه مارك بيلينغهام، والد ومستشار النجم الشاب جوبي بيلينغهام، مسؤولي النادي بغضب بسبب استبدال ابنه بين الشوطين.
ووفق تقارير صحفية، لم يقتصر غضب مارك على قرار الاستبدال، بل شمل الأداء المتواضع للفريق ككل، حيث دخل في نقاش مطول مع المدير الرياضي سيباستيان كيل، وحاول التحدث مع المدرب نيكو كوفاتش.

الحادثة وقعت في نفق غرف الملابس بحضور عائلة بيلينغهام، ما استدعى تدخل الشرطة للتأكد من هوية أفراد العائلة ومرافقتهم داخل الأروقة.

وبحسب المصادر، اعتبرت إدارة دورتموند ما حدث خطوة غير معتادة وغير مقبولة، وردّت سريعًا بقرار يمنع دخول أفراد عائلة بيلينغهام إلى المناطق المحيطة بغرف تبديل الملابس مستقبلًا.
