والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟

Advertisement

اندلعت أزمة في عقب مباراة الفريق أمام باولي (3-3) في ، بعدما واجه مارك بيلينغهام، والد ومستشار النجم الشاب بيلينغهام، مسؤولي النادي بغضب بسبب استبدال ابنه بين الشوطين.ووفق تقارير صحفية، لم يقتصر غضب مارك على قرار الاستبدال، بل شمل الأداء المتواضع للفريق ككل، حيث دخل في نقاش مطول مع المدير الرياضي سيباستيان كيل، وحاول التحدث مع المدرب نيكو كوفاتش.الحادثة وقعت في نفق غرف الملابس بحضور عائلة بيلينغهام، ما استدعى تدخل الشرطة للتأكد من هوية أفراد العائلة ومرافقتهم داخل الأروقة.وبحسب المصادر، اعتبرت إدارة ما حدث خطوة غير معتادة وغير مقبولة، وردّت سريعًا بقرار يمنع دخول أفراد عائلة بيلينغهام إلى المناطق المحيطة بغرف تبديل الملابس مستقبلًا.