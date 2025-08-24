29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
Lebanon 24
24-08-2025
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
ريال مدريد
انطلاقته القوية في
الدوري الإسباني لكرة القدم
بعدما تغلب 3-صفر على مضيفه
ريال
أوفييدو، الصاعد حديثا، بفضل ثنائية
كيليان مبابي
وهدف متأخر من فينيسيوس جونيور مساء الأحد.
Advertisement
وسجّل مبابي الهدف الأول في الدقيقة 37 بعد تمريرة من
أردا
غولر إثر استخلاص ناجح من أوريلين تشواميني، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 83 من هجمة مرتدة قادها فينيسيوس.
وحرم الحارس آرون إسكانديل النجم الفرنسي من إحراز "الهاتريك" بعدما تصدى لتسديدة قوية من خارج المنطقة.
وأبدى أوفييدو صمودا كبيرا، واقترب من إدراك التعادل حين اصطدمت كرة كواسي سيبو بالقائم، لكن تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حال دون تسجيل أصحاب الأرض بعدما أنقذ تسديدة رائعة من هيثم حسن.
وفي الوقت بدل الضائع، حسم فينيسيوس النتيجة بهدف ثالث بتسديدة هادئة من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد تفوق ريال
مدريد
في أول مواجهة بين الفريقين منذ تشرين الثاني 2002.
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية
Lebanon 24
ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية
25/08/2025 10:10:42
25/08/2025 10:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنصار يفوز على النجمة في مواجهة قوية
Lebanon 24
الأنصار يفوز على النجمة في مواجهة قوية
25/08/2025 10:10:42
25/08/2025 10:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟
Lebanon 24
لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟
25/08/2025 10:10:42
25/08/2025 10:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟
Lebanon 24
ريال مدريد والتاريخ.. ماذا يقول عن بدايات الدوري؟
25/08/2025 10:10:42
25/08/2025 10:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
02:16 | 2025-08-25
25/08/2025 02:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية
Lebanon 24
بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية
01:46 | 2025-08-25
25/08/2025 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
Lebanon 24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
23:00 | 2025-08-24
24/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
Lebanon 24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
15:33 | 2025-08-24
24/08/2025 03:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
15:03 | 2025-08-24
24/08/2025 03:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
02:16 | 2025-08-25
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. اليكم التفاصيل
01:46 | 2025-08-25
بشأن محاربة القرصنة.. تحذير من لا ليغا للحكومة العراقية
23:00 | 2025-08-24
والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند.. ما القصة؟
15:33 | 2025-08-24
فينيسيوس غاضب جداً من ألونسو.. ما القصة؟
15:03 | 2025-08-24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
12:45 | 2025-08-24
رونالدو يمنح ميداليته الفضية لسيدة غامضة.. فمن تكون؟ (فيديو)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 10:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 10:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 10:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24