ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو

واصل انطلاقته القوية في بعدما تغلب 3-صفر على مضيفه أوفييدو، الصاعد حديثا، بفضل ثنائية وهدف متأخر من فينيسيوس جونيور مساء الأحد.وسجّل مبابي الهدف الأول في الدقيقة 37 بعد تمريرة من غولر إثر استخلاص ناجح من أوريلين تشواميني، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 83 من هجمة مرتدة قادها فينيسيوس.وحرم الحارس آرون إسكانديل النجم الفرنسي من إحراز "الهاتريك" بعدما تصدى لتسديدة قوية من خارج المنطقة.وأبدى أوفييدو صمودا كبيرا، واقترب من إدراك التعادل حين اصطدمت كرة كواسي سيبو بالقائم، لكن تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حال دون تسجيل أصحاب الأرض بعدما أنقذ تسديدة رائعة من هيثم حسن.وفي الوقت بدل الضائع، حسم فينيسيوس النتيجة بهدف ثالث بتسديدة هادئة من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد تفوق ريال في أول مواجهة بين الفريقين منذ تشرين الثاني 2002.