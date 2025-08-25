فلوريان فيرتز: مغادرة ألمانيا لم يكن قراراً سهلا ولكنني مقتنع به تماماً

Advertisement

أشار فيرتز إنه قرر الانتقال إلى من أجل خوض تحد أكبر، واصفا مغادرة واللعب في بلد آخر بأنه أكثر صعوبة.أضاف صانع الألعاب الألماني الذي انضم لليفربول هذا الصيف بصفقة قياسية قادما من باير في تصريحات لمجلة (كيكر) أنه تعمد خوض تحد أكبر، بعدما حاول نادي كثيرا التعاقد معه خلال الصيف الجاري.وأكد أن مغادرة ألمانيا لم يكن قرارا سهلا، ولكنني مقتنع به تماما، وسعيد به أيضا، أريد إثبات نفسي في الممتاز، والتطور كلاعب.ويتردد أن لاعب خط الوسط الألماني انتقل إلى ليفربول مقابل 150 مليون (175 مليون دولار) شاملةً المكافآت، ليكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنكليزي.وأبدى فيرتز انبهاره بأجواء ، ، قائلا: هناك شعور مميز للغاية أحس به عندما أقف في منتصف الملعب، وأسمع الجماهير وهي تهتف بأغنية لن تسير وحدك أبدا، فهي بمثابة حافز إضافي قبل المباراة.