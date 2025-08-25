27
رياضة
فلوريان فيرتز: مغادرة ألمانيا لم يكن قراراً سهلا ولكنني مقتنع به تماماً
Lebanon 24
25-08-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار
فلوريان
فيرتز إنه قرر الانتقال إلى
ليفربول
من أجل خوض تحد أكبر، واصفا مغادرة
ألمانيا
واللعب في بلد آخر بأنه أكثر صعوبة.
أضاف صانع الألعاب الألماني الذي انضم لليفربول هذا الصيف بصفقة قياسية قادما من باير
ليفركوزن
في تصريحات لمجلة (كيكر)
الألمانية
أنه تعمد خوض تحد أكبر، بعدما حاول نادي
بايرن ميونخ
كثيرا التعاقد معه خلال الصيف الجاري.
وأكد أن مغادرة ألمانيا لم يكن قرارا سهلا، ولكنني مقتنع به تماما، وسعيد به أيضا، أريد إثبات نفسي في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، والتطور كلاعب.
ويتردد أن لاعب خط الوسط الألماني انتقل إلى ليفربول مقابل 150 مليون
يورو
(175 مليون دولار) شاملةً المكافآت، ليكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنكليزي.
وأبدى فيرتز انبهاره بأجواء
أنفيلد
،
ملعب الفريق
، قائلا: هناك شعور مميز للغاية أحس به عندما أقف في منتصف الملعب، وأسمع الجماهير وهي تهتف بأغنية لن تسير وحدك أبدا، فهي بمثابة حافز إضافي قبل المباراة.
تابع
