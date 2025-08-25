Advertisement

رياضة

نجمة رياضية تعلن اعتزالها.. من هي؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:04
أعلنت لاعبة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا اعتزالها اللعبة عن سن الخامسة والثلاثين، وذلك مباشرة إثر خروجها من الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة للتنس إثر خسارتها بمجموعتين دون مقابل أمام الفرنسية ديان باري.
المصنفة الثانية عالمياً سابقاً خسرت مباراتها مع باري بـ6-1 و 6-0، وأعلنت اعتزالها مباشرة تنفيذاً لقرار سابق لها بالاعتزال بعد نهاية مشاركتها في البطولة الأميركية، لتُعلق كفيتوفا المضرب نهائياً بعد مسيرة حازت فيها واحداً وثلاثين لقباً، تُوجت في ذروتها بلقبين في ويمبلدون عامي 2011 و2014. 
