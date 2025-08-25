نجمة رياضية تعلن اعتزالها.. من هي؟

أعلنت لاعبة التنس التشيكية اعتزالها اللعبة عن سن الخامسة والثلاثين، وذلك مباشرة إثر خروجها من الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة للتنس إثر خسارتها بمجموعتين دون مقابل أمام ديان .

المصنفة الثانية عالمياً سابقاً خسرت مباراتها مع باري بـ6-1 و 6-0، وأعلنت اعتزالها مباشرة تنفيذاً لقرار سابق لها بالاعتزال بعد نهاية مشاركتها في البطولة الأميركية، لتُعلق كفيتوفا المضرب نهائياً بعد مسيرة حازت فيها واحداً وثلاثين لقباً، تُوجت في ذروتها بلقبين في عامي 2011 و2014.