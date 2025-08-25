Advertisement

رياضة

"اغتصاب وتهجير".. العفو الدولية تهاجم صفقة برشلونة مع الكونغو

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:00
Doc-P-1408971-638917631341393527.webp
Doc-P-1408971-638917631341393527.webp photos 0
انتقدت منظمة العفو الدولية الاتفاقية التي وقعها نادي برشلونة الإسباني مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، معتبرةً أنها محاولة لتلميع صورة بلد يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكان برشلونة قد أعلن، نهاية حزيران الماضي، عن شراكة تمتد حتى موسم 2028-2029، بقيمة تقارب 40 مليون يورو، تتضمن وضع اسم الكونغو على قمصان التدريب، وإنشاء "بيت جمهور الكونغو الديمقراطية" في ملعب سبوتيفاي كامب نو للتعريف بالثقافة والرياضة هناك، إضافة إلى برامج لتدريب الرياضيين عبر أكاديمية النادي.

لكن العفو الدولية حذرت النادي الكاتالوني من أن "الرياضة لا يمكن أن تكون ستارًا لتبييض الانتهاكات"، مشيرة إلى ما تشهده المناطق الشرقية للكونغو من نزاعات مسلحة وعمليات اغتصاب جماعي وتهجير للسكان المدنيين، إضافة إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب وقيود على حرية التعبير، في وقت تسيطر فيه جماعات مسلحة على ثروات البلاد المعدنية مثل الذهب والكولتان. (العربية)
