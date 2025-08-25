"اغتصاب وتهجير".. العفو الدولية تهاجم صفقة برشلونة مع الكونغو

Advertisement

انتقدت منظمة العفو الدولية الاتفاقية التي وقعها نادي مع حكومة الكونغو ، معتبرةً أنها محاولة لتلميع صورة بلد يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وكان قد أعلن، نهاية حزيران الماضي، عن شراكة تمتد حتى موسم 2028-2029، بقيمة تقارب 40 مليون ، تتضمن وضع اسم الكونغو على قمصان التدريب، وإنشاء "بيت جمهور الكونغو الديمقراطية" في ملعب سبوتيفاي كامب نو للتعريف بالثقافة والرياضة هناك، إضافة إلى برامج لتدريب الرياضيين عبر النادي.لكن العفو الدولية حذرت النادي الكاتالوني من أن "الرياضة لا يمكن أن تكون ستارًا لتبييض الانتهاكات"، مشيرة إلى ما تشهده المناطق الشرقية للكونغو من نزاعات مسلحة وعمليات اغتصاب جماعي وتهجير للسكان المدنيين، إضافة إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب وقيود على حرية التعبير، في وقت تسيطر فيه جماعات مسلحة على ثروات البلاد المعدنية مثل والكولتان. (العربية)