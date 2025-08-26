Advertisement

رياضة

في أول تعليق لها.. ماذا قالت شقيقة رونالدو عن خطوبته؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:44
أثارت خطوبة جورجينا ورودريغيز من نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو التي أعلنت في آب 2025 جدلا كبيرا بعد صمت طويل من عائلة كريستيانو.
وطرحت عدة تقارير وتساؤلات كبيرة حول عدم موافقة عائلة "الدون" على الزواج وعدم تهنئتهم أو تعليقهم على الخبر.

وبعد فترة من الصمت جاء أول تعليق من شقيقة كريستيانو كاتيا أفيرو بعد حوالي أسبوعين من إعلان الخطوبة إذ ردت علنا على تعليق أحد المتابعين في جلسة أسئلة وأجوبة على قصصها في "إنستغرام" بعد أن سألها: "كاتيا، أرجوكِ أخبري كريس ألا يتزوج".

فردت سيدة الأعمال كاتيا أفيرو بسخرية: "يا امرأة، دعي الشاب يفعل ما يسعده، يا إلهي عليكم أن تفكروا في حياتكم لا في حياة الآخرين هذا المرض خطير كونوا حذرين".
 
