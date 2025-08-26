Advertisement

رياضة

بمشاركة ألفي لاعب.. الرياض تستضيف "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:00
شهدت العاصمة السعودية الرياض واحدًا من أبرز الفعاليات العالمية هذا الصيف، مع استضافة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، التي جمعت أكثر من مئة دولة وحوالي ألفي لاعب محترف، في حدث وصفه الحضور بأنه "تجربة مميزة وخطوة ذكية من المملكة" لترسيخ مكانتها في هذا القطاع المتنامي عالميًا.
حضور جماهيري واسع وتجربة تفاعلية

الحدث الذي أقيم في "بوليفارد الرياض" استقطب اهتمامًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، حيث حظي الجمهور بفرصة متابعة المنافسات في أجواء تفاعلية آمنة. وأكد الحضور أن البطولة شكّلت نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية، ضمن رؤية المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والإبداعي.

وكان لشركة الاتصالات السعودية STC دور محوري بصفتها الشريك الرقمي الرئيسي للبطولة، حيث سخّرت أحدث تقنياتها وخدماتها لدعم اللاعبين والجماهير. وأشاد الحاضرون بسرعة الإنترنت وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي حسّنت من تجربتهم داخل الموقع، إذ قال أحدهم: "أتمكن من العثور على أصدقائي بسهولة بفضل جودة الإنترنت، ما جعل التجربة أكثر سلاسة".

جوائز وحضور عالمي

ونتيجة لهذه الجهود، حصدت STC جائزة "المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية"، بعد أن حققت أعلى تقييم بين مزوّدي خدمات الاتصالات في المملكة، وفق تصنيف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

كما شهدت البطولة حضورًا جماهيريًا حماسيًا، حيث تصدر فريق "فالكون" قائمة الأكثر تشجيعًا، إلى جانب تفاعل واسع مع نجوم بارزين في عالم الرياضات الإلكترونية مثل "أبو عمر" و"مساعد الدوسري".

بهذا الإنجاز، عززت المملكة العربية السعودية حضورها العالمي في مجال الرياضات الإلكترونية، ضمن رؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع الترفيه الرقمي وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى.
 
(سكاي نيوز)
 
