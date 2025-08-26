رسميًا.. باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع قائد ريال مدريد فاسكيز

Advertisement

باير ليفركوزن الألماني رسميًا، عن تعاقده مع الإسباني لوكاس فاسكيز، قائد فريق السابق، في صفقة انتقال حر.وقال نادي باير ليفركوزن عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "لوكاس فاسكيز يوقع مع باير 04 حتى عام 2027!".وقضى لوكاس فاسكيز البالغ من العمر 33 عاما، أكثر من تسع سنوات في صفوف ، شارك خلالها في 310 مباريات بالدوري الإسباني وسجل فيها 29 هدفا، إضافة إلى 77 مباراة ضمن . وتوج بـ23 لقبا خلال مسيرته مع النادي الملكي، من بينها خمسة ألقاب لدوري أبطال "التشامبيونز ليغ"، وأربعة للدوري الإسباني، وكأس ملك ، إضافة إلى أربعة ألقاب في