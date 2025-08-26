Advertisement

رياضة

رسميًا.. باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع قائد ريال مدريد فاسكيز

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:47
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم رسميًا، عن تعاقده مع الإسباني لوكاس فاسكيز، قائد فريق ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر.
وقال نادي باير ليفركوزن عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "لوكاس فاسكيز يوقع مع باير 04 حتى عام 2027!".


وقضى لوكاس فاسكيز البالغ من العمر 33 عاما، أكثر من تسع سنوات في صفوف ريال مدريد، شارك خلالها في 310 مباريات بالدوري الإسباني وسجل فيها 29 هدفا، إضافة إلى 77 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا. وتوج بـ23 لقبا خلال مسيرته مع النادي الملكي، من بينها خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، وأربعة للدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى أربعة ألقاب في كأس العالم للأندية.
