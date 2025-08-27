لاعب يغرّم بعد إصابة عرابه أثناء رحلة صيد

Advertisement

تلقى لاعب البياثلون الفنلندي هيكينن عقوبة مالية، بعد أن أصاب عرابه عن طريق الخطأ أثناء رحلة صيد، ما أدى إلى فقدان الضحية البصر في إحدى عينيه، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة الفنلندية Yle.وقضت محكمة منطقة كاينوو بإدانة هيكينن بتهمة التسبب في أذى بدني جسيم ومخالفة قوانين الصيد، وفرضت عليه غرامة قدرها 420 ، إضافة إلى دفع تعويض قدره 2800 يورو للمتضرر، بالإضافة إلى تحمل تكاليف المحاكمة.وكان الحادث قد وقع في أيلول 2024، حين كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يشارك في رحلة صيد مع والده وعرابه. وأثناء محاولته إصابة طائر، انطلقت الرصاصة بالخطأ لتصيب عرابه في عينه، ما أسفر عن فقدانه البصر في إحدى العينين، وأدى إلى توجيه اتهامات له بالإهمال والتقصير في الالتزام بقواعد السلامة خلال الصيد.ويعد هيكينن من أبرز الوجوه الصاعدة في منتخب للبياثلون، بعد أن فاز بذهبية 2022 في السباق الفردي، وهو ما يضيف بعدًا مأساويًا للحادث الذي وقع خارج المسابقات.