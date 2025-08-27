Advertisement

رياضة

في بداية الدوري الفرنسي.. لاعب جزائري يتفوق على حكيمي

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:37
خطف اللاعب الجزائري إيلان كبال مهاجم نادي باريس الأضواء مع انطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم (2025-2026) بعد المستويات المبهرة التي قدمها في أول جولتين من الدوري.
وتألق إيلان كبال (27 عاما) بشكل لافت في الجولة الثانية من الدوري "ليغ 1" بتسجيله لهدف وصناعته لآخر خلال المواجهة أمام نادي أولمبيك مارسيليا.
 
وتصدر الجناح الجزائري "الطائر" ترتيب أفضل اللاعبين العرب في أعقاب الجولتين الأوليين من الدوري الفرنسي، وفقا لإحصاءات الموقع العالمي المختص "هوسكورد".

وحصل إيلان كبال على تقييم 7.43 من أصل 10 ليحتل المركز 17 في ترتيب الأفضل متقدما على باقي ممثلي كرة القدم العربية، بما في ذلك المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، الذي حصل على تقييم 6.77، مكتفيا بالمركز 106 في الترتيب العام. (روسيا اليوم)
