في بداية الدوري الفرنسي.. لاعب جزائري يتفوق على حكيمي

خطف اللاعب إيلان كبال مهاجم نادي الأضواء مع انطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي (2025-2026) بعد المستويات المبهرة التي قدمها في أول جولتين من الدوري.

Advertisement

وتألق إيلان كبال (27 عاما) بشكل لافت في الجولة الثانية من الدوري "ليغ 1" بتسجيله لهدف وصناعته لآخر خلال المواجهة أمام نادي أولمبيك مارسيليا.

وتصدر الجناح الجزائري "الطائر" ترتيب أفضل اللاعبين العرب في أعقاب الجولتين الأوليين من الدوري الفرنسي، وفقا لإحصاءات الموقع العالمي المختص "هوسكورد".



وحصل إيلان كبال على تقييم 7.43 من أصل 10 ليحتل المركز 17 في ترتيب الأفضل متقدما على باقي ممثلي العربية، بما في ذلك أشرف حكيمي مدافع فريق ، الذي حصل على تقييم 6.77، مكتفيا بالمركز 106 في الترتيب العام. (روسيا اليوم)