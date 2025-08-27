Advertisement

رياضة

بالأسماء… إليكم قائمة أغلى 5 لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1409859-638919307315086311.png
Doc-P-1409859-638919307315086311.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، جناح فريق برشلونة لكرة القدم، قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم حالياً.
Advertisement

وبحسب موقع "لايف سكور"، تبلغ القيمة السوقية لامين جمال 200 مليون يورو، متقدماً بذلك على نجوم جيله مثل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، والنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وفيما يلي قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم حسب موقع "لايف سكور":

1- الإسباني لامين يامال (برشلونة) 200 مليون يورو.

2- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) 180 مليون يورو.

3- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 180 مليون يورو.

4- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) 180 مليون يورو.

5- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 170 مليون يورو.
مواضيع ذات صلة
إنفيديا تصبح أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار
lebanon 24
28/08/2025 00:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة... شركة تتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار في القيمة السوقية!
lebanon 24
28/08/2025 00:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وفرنا استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار في غضون 5 أشهر فقط
lebanon 24
28/08/2025 00:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضة في حداد: رحيلٌ جماعي يضرب لاعبين من العالم كلّه
lebanon 24
28/08/2025 00:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:06 | 2025-08-27
11:07 | 2025-08-27
10:56 | 2025-08-27
09:37 | 2025-08-27
07:25 | 2025-08-27
07:18 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24