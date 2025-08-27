28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بالأسماء… إليكم قائمة أغلى 5 لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم
Lebanon 24
27-08-2025
|
13:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، جناح
فريق برشلونة
لكرة القدم
، قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم حالياً.
Advertisement
وبحسب موقع "لايف
سكور
"، تبلغ القيمة السوقية لامين جمال 200 مليون
يورو
، متقدماً بذلك على نجوم جيله مثل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم
ريال مدريد
، والنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم
مانشستر سيتي
.
وفيما يلي قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم حسب موقع "لايف سكور":
1- الإسباني لامين يامال (برشلونة) 200 مليون يورو.
2- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) 180 مليون يورو.
3- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 180 مليون يورو.
4- الفرنسي
كيليان مبابي
(ريال مدريد) 180 مليون يورو.
5- البرازيلي فينسيوس
جونيور
(ريال مدريد) 170 مليون يورو.
مواضيع ذات صلة
إنفيديا تصبح أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار
Lebanon 24
إنفيديا تصبح أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار
28/08/2025 00:39:48
28/08/2025 00:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... شركة تتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار في القيمة السوقية!
Lebanon 24
لأول مرة... شركة تتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار في القيمة السوقية!
28/08/2025 00:39:48
28/08/2025 00:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: وفرنا استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار في غضون 5 أشهر فقط
Lebanon 24
ترامب: وفرنا استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار في غضون 5 أشهر فقط
28/08/2025 00:39:48
28/08/2025 00:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياضة في حداد: رحيلٌ جماعي يضرب لاعبين من العالم كلّه
Lebanon 24
الرياضة في حداد: رحيلٌ جماعي يضرب لاعبين من العالم كلّه
28/08/2025 00:39:48
28/08/2025 00:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسمياً.. اللاعب السوري الشهير يعود إلى الدوري السعودي (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. اللاعب السوري الشهير يعود إلى الدوري السعودي (فيديو)
16:06 | 2025-08-27
27/08/2025 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في صور.. انطلاق دورة الإمام موسى الصدر لكرة القدم
Lebanon 24
في صور.. انطلاق دورة الإمام موسى الصدر لكرة القدم
11:07 | 2025-08-27
27/08/2025 11:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
10:56 | 2025-08-27
27/08/2025 10:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في بداية الدوري الفرنسي.. لاعب جزائري يتفوق على حكيمي
Lebanon 24
في بداية الدوري الفرنسي.. لاعب جزائري يتفوق على حكيمي
09:37 | 2025-08-27
27/08/2025 09:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عبرين تحتضن منافسات كرة الطاولة في مهرجان GAG الرياضي الصيفي الـ28
Lebanon 24
عبرين تحتضن منافسات كرة الطاولة في مهرجان GAG الرياضي الصيفي الـ28
07:25 | 2025-08-27
27/08/2025 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:06 | 2025-08-27
رسمياً.. اللاعب السوري الشهير يعود إلى الدوري السعودي (فيديو)
11:07 | 2025-08-27
في صور.. انطلاق دورة الإمام موسى الصدر لكرة القدم
10:56 | 2025-08-27
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
09:37 | 2025-08-27
في بداية الدوري الفرنسي.. لاعب جزائري يتفوق على حكيمي
07:25 | 2025-08-27
عبرين تحتضن منافسات كرة الطاولة في مهرجان GAG الرياضي الصيفي الـ28
07:18 | 2025-08-27
لأول مرة.. مدغشقر تقصي السودان وتبلغ نهائي "الشان"
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 00:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 00:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 00:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24