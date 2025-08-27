بالأسماء… إليكم قائمة أغلى 5 لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم

Advertisement

تصدر النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، جناح ، قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم حالياً.وبحسب موقع "لايف "، تبلغ القيمة السوقية لامين جمال 200 مليون ، متقدماً بذلك على نجوم جيله مثل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ، والنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم .وفيما يلي قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم حسب موقع "لايف سكور":1- الإسباني لامين يامال (برشلونة) 200 مليون يورو.2- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) 180 مليون يورو.3- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 180 مليون يورو.4- الفرنسي (ريال مدريد) 180 مليون يورو.5- البرازيلي فينسيوس (ريال مدريد) 170 مليون يورو.