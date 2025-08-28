Advertisement

رياضة

تيا عبيد تتألق في بطولة العالم للسباحة

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:00
تألقت السباحة اللبنانية تيا عبيد، برفقة مدربها، المدرب الوطني محمدصقر، في بطولة العالم للناشئين في السباحة، التي اقيمت اخيرا في مدينة اوتوبيني الرومانية، بحلولها في المركز الـ19 عالميا من بين 72 سباحة في الـ50 مترا صدرا، وهو أفضل انجاز على صعيد الدول العربية، علما انها تبلغ الخامسة عشرة من عمرها، بالاضافة الى تحقيقها رقمين قياسيين لبنانيين جديدين.
شارك في البطولة سباحون وسباحات من مختلف دول العالم، وتألفت البعثة اللبنانية من: لوريسيا عواد، تالين مراد، تيا عبيد، لين الحاج، ادواردو اوزونيان وفريد زيدان.

وسجلت عبيد 30.95 ثانية في الـ50 مترا صدرا (رقم لبناني جديد)، و1.12.78 دقيقة في الـ100 متر صدرا (رقم لبناني جديد)، و30.35 ثانية في الـ50 مترا فراشة.

تجدر الاشارة الى ان المشاركة اللبنانية في بطولة العالم تمّت بموافقة لجنة التثبيت اللبنانية، حيث ان الاتحاد اللبناني للسباحة مجمد من قبل الاتحاد الدولي للألعاب المائية.
