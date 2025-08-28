"بعضها اقتحم المشهد لأول مرّة"... الأندية المشاركة رسميًا في دوري أبطال أوروبا

مع اكتمال منافسات الملحق التأهيلي، يترقب عشّاق كرة القدم اليوم قرعة أبطال 2025-2026 التي ستُجرى في إمارة موناكو ، لتكشف عن 8 مواجهات لكل فريق في مرحلة الدوري، المرحلة التي ستحسم هوية المتأهلين المباشرين إلى ثمن النهائي وتحدد مسار الأندية في البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية.

Advertisement

مفاجآت الملحق وتأهل الأندية لأول مرّة

شهدت المباريات الفاصلة للملحق التأهيلي مفاجآت رائعة، إذ تأهلت 3 أندية للمرّة الأولى في تاريخها إلى البطولة، وهي: "بودو غليمت"، "بوفوس"، و"كيرات ألماتي". هذه الفرق الجديدة تضيف عنصر المفاجآت إلى البطولة، وتفتح المجال أمام قصص كروية غير متوقعة، تؤكد مرّة أخرى سحر وقدرته على مفاجأة جمهور في كل موسم.



الفرق الكبرى والفرق المتأهلة: التوزيع على المستويات

يشارك في مرحلة الدوري هذا الموسم 36 فريقًا، موزعين على أربعة مستويات لضمان التوازن والمنافسة الشديدة:

المستوى الأول: " "، "برشلونة"، "بايرن ميونخ"، " سان جيرمان"، "إنتر ميلان"، "بوروسيا دورتموند"، "ليفربول"، "مانشستر سيتي"، و"تشيلسي".



المستوى الثاني: "آرسنال"، "باير ليفركوزن"، "أتلتيكو مدريد"، "بنفيكا"، "أتالانتا"، "فياريال"، "يوفنتوس"، "آينتراخت فرانكفورت"، و"كلوب بروغ".



المستوى الثالث: "توتنهام"، "إندهوفن"، "أياكس"، "نابولي"، "سبورتنغ لشبونة"، "أولمبياكوس"، "سلافيا براغ"، "بودو غليمت"، و"أولمبيك مارسيليا".



المستوى الرابع: "كوبنهاغن"، "موناكو"، "غلطة سراي"، "سانت جيلواز"، "كاراباخ"، "نيوكاسل"، "أتليتك بلباو"، "بوفوس"، و"كيرات ألماتي".

هذا التوزيع يضمن مواجهات متوازنة ومثيرة، حيث سيخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية أندية مختلفة، أربع على أرضه وأربع خارجها، في تحدٍّ يهدف لحجز مقعد في ثمن النهائي المباشر أو خوض الملحق الإقصائي.

ومع كثافة الفرق الكبرى في المستويين الأول والثاني، ومن بينها حامل اللقب "سان جيرمان" و"الريال" و"السيتي"، من المتوقع أن تشهد مرحلة الدوري مباريات قمة حاسمة منذ البداية، بينما قد تكون فرق المستوى الثالث والرابع مصدر مفاجآت قد تقلب الموازين وتضيف الإثارة للبطولة.



وهكذا يبقى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 أكثر من مجرّد بطولة؛ إنه مهرجان للإثارة والتاريخ والمنافسة، حيث تتلاقى العمالقة مع الصاعدين في سعي مستمر نحو المجد. واليوم، مع ترقب قرعة مرحلة الدوري في موناكو، يزداد الحماس بين الجماهير، فكل مواجهة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة، وكل قرعة قد تكتب فصولًا جديدة في تاريخ البطولة، لتبقى أعين العالم شاخصة نحو كل هدف، وكل مباراة، وكل لحظة ستسطر الأسطورة المقبلة.