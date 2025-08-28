منتخب سلة الذكور تحت 16 سافر الى منغوليا لخوض بطولة آسيا

Advertisement

سافرت بعثة منتخب للذكور (تحت ال16 سنة) بكرة السلة الى منغوليا صباح اليوم الخميس، للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام بين 31 آب الجاري و7 ايلول المقبل، والمؤهلة الى كأس العالم.وتضم البعثة: شربل سعادة مديرا للمنتخب، جيلبير نصر مدربا، الياس معوض وكريم يموت مساعدين للمدرب، فؤاد عساف طبيبا، جوناثان خليل مدب لياقة بدنية، بول سعادة معالجا فيزيائيا، الى اللاعبين: تييري درجاني، وشربل هيريرا، جوزف الشامي، مايكل فرحة، محسن، موريسيو عبود، جيفري خيرالله، جاد أصفر، جوني صوما، ماتيو الخوري، أمين نحلة وطوني كيوان.وكان في وداع البعثة في مطار الدولي عضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية مارون جبرايل الذي تمنى للبعثة التوفيق باسم رئيس الاتحاد أكرم حلبي واعضاء الهيئة الادارية.تشارك في البطولة القارية 16 دولة قُسّمت الى 4 مجموعات كالآتي:-المجموعة الأولى: لبنان، أوستراليا، الهند والبحرين.-المجموعة الثانية: نيوزيلندا، الفيليبين، الصبن تايبه واندونيسيا.-المجموعة الثالثة: ، كوريا الجنوبية، منغوليا وماليزيا.-المجموعة الرابعة: ، اليابان، كازاخستان والسعودية.وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات كأس العالم.وفي ما يلي برنامج مباريات لبنان في الدور الأول بتوقيت :-الأحد 31 آب: لبنان-الهند(الساعة 9 صباحا).-الاثنين 1 ايلول: لبنان-البحرين(الساعة 9 صباحا).-الثلاثاء 2 ايلول:لبنان- اوستراليا (الساعة 6.30 صباحا).وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في كل من المجموعات الأربع بعد انتهاء الدور الأول مباشرة للدور ربع النهائي، بينما سيخوض المنتخبان الثاني والثالث في كل مجموعة دور ال16 المؤهل لربع النهائي.