فينيسيوس يحتفل.. ومبابي يواجه خيبة مع ناديه الفرنسي

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:57
تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، خبراً ساراً بعد الفوز على مضيفه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، فيما عاش الفرنسي كيليان مبابي تجربة صادمة في ناديه الفرنسي كان.
شهدت المباراة تسجيل مبابي لهدفين، بينما أكمل فينيسيوس الثلاثية بعد دخوله كبديل، ما عزز موقفه الرياضي داخل الفريق الملكي.

وعلى صعيد الاستثمار الرياضي، عاد نادي ألفيركا البرتغالي لمنافسات الدوري بعد غياب 21 عاماً، ويمتلك فينيسيوس أغلب أسهمه، حيث يعتمد الفريق على لاعبين شباب بمتوسط أعمار 23.3 عامًا. رغم البداية الصعبة في الدوري، يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من أصل 18 فريقًا.

في المقابل، عانى مبابي ووالدته من انتقادات جماهيرية حادة بعد هبوط فريق كان إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وهو ما اعتبره كثيرون خيبة على الصعيد الإداري والرياضي على حد سواء.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24