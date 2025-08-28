فينيسيوس يحتفل.. ومبابي يواجه خيبة مع ناديه الفرنسي

Advertisement

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ، خبراً ساراً بعد الفوز على مضيفه أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من ، فيما عاش الفرنسي تجربة صادمة في ناديه الفرنسي كان.شهدت المباراة تسجيل مبابي لهدفين، بينما أكمل فينيسيوس الثلاثية بعد دخوله كبديل، ما عزز موقفه الرياضي داخل الفريق الملكي.وعلى صعيد الاستثمار الرياضي، عاد نادي ألفيركا لمنافسات الدوري بعد غياب 21 عاماً، ويمتلك فينيسيوس أغلب أسهمه، حيث يعتمد الفريق على لاعبين شباب بمتوسط أعمار 23.3 عامًا. رغم البداية الصعبة في الدوري، يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من أصل 18 فريقًا.في المقابل، عانى مبابي ووالدته من انتقادات جماهيرية حادة بعد هبوط فريق كان إلى الدرجة الثانية الفرنسي، وهو ما اعتبره كثيرون خيبة على الصعيد الإداري والرياضي على حد سواء.