رياضة
ترينت ألكسندر-أرنولد.. مستقبل مجهول في الانتقالات الشتوية
Lebanon 24
28-08-2025
|
10:00
أثارت تقارير صحفية جدلاً واسعًا حول مستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد مع نادي
ريال مدريد
، مع إمكانية رحيله سريعًا إلى الدوري الإنجليزي والانضمام إلى
مانشستر
سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية
القادمة
.
وانضم ألكسندر-أرنولد إلى
ريال
مدريد
قادمًا من ليفربول قبل انطلاق منافسات
كأس العالم
للأندية 2025 لتعزيز
الجبهة
اليمنى للفريق إثر غياب داني كارفاخال للإصابة. وقد شارك اللاعب في سبع مباريات مع الميرنغي، مسجلًا تمريرتين حاسمتين، لكن إصابته حرمت الفريق من الاستفادة منه في نصف نهائي مونديال الأندية أمام
باريس سان جيرمان
.
وأشار موقع كوت أوفسايد إلى أن ابتعاده عن التواجد الأساسي قد يدفع مانشستر سيتي لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه، ويعكس اهتمام الفريق الإنجليزي بالظهير منذ أيامه في
أكاديمية
ليفربول.
وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة ماركا أن ألكسندر-أرنولد يندمج تدريجيًا مع ريال مدريد، ويعمل على تجاوز فترة التأقلم مع الفريق الجديد، مع مراعاة المنافسة الصحية مع كارفاخال، إذ يشكل
الثنائي
مزيجًا من الأداء والخبرة والطموح تحت إشراف
تشابي
ألونسو.
وتشير المصادر إلى أن اللاعب لا يزال يركز على التحسين البدني والجاهزية الفنية، مع رغبة واضحة في تقديم أفضل ما لديه لضمان نجاح الشراكة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.
