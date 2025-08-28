ترينت ألكسندر-أرنولد.. مستقبل مجهول في الانتقالات الشتوية

Advertisement

أثارت تقارير صحفية جدلاً واسعًا حول مستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد مع نادي ، مع إمكانية رحيله سريعًا إلى الدوري الإنجليزي والانضمام إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية .وانضم ألكسندر-أرنولد إلى قادمًا من ليفربول قبل انطلاق منافسات للأندية 2025 لتعزيز اليمنى للفريق إثر غياب داني كارفاخال للإصابة. وقد شارك اللاعب في سبع مباريات مع الميرنغي، مسجلًا تمريرتين حاسمتين، لكن إصابته حرمت الفريق من الاستفادة منه في نصف نهائي مونديال الأندية أمام .وأشار موقع كوت أوفسايد إلى أن ابتعاده عن التواجد الأساسي قد يدفع مانشستر سيتي لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه، ويعكس اهتمام الفريق الإنجليزي بالظهير منذ أيامه في ليفربول.وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة ماركا أن ألكسندر-أرنولد يندمج تدريجيًا مع ريال مدريد، ويعمل على تجاوز فترة التأقلم مع الفريق الجديد، مع مراعاة المنافسة الصحية مع كارفاخال، إذ يشكل مزيجًا من الأداء والخبرة والطموح تحت إشراف ألونسو.وتشير المصادر إلى أن اللاعب لا يزال يركز على التحسين البدني والجاهزية الفنية، مع رغبة واضحة في تقديم أفضل ما لديه لضمان نجاح الشراكة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.