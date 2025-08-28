28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
رياضة
أزمة رياضية.. منع مشاركة روسيا في أولمبياد 2026
Lebanon 24
28-08-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد الدولي
للبياثلون استبعاد الرياضيين
الروس
من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 المقررة في
إيطاليا
، مؤكدًا أن اللوائح الحالية لا تنص على إمكانية المشاركة بصفة محايدة، ما يعني استبعادهم الكامل من المنافسات.
وكان الاتحاد قد قرر سابقًا استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع البطولات الدولية منذ آذار 2022، مع وضع شرط أساس لعودتهم وهو إنهاء النزاع في
أوكرانيا
، وما زال الحظر قائمًا حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا القرار في وقت تحاول فيه الرياضة الروسية استعادة مكانتها على
الساحة الدولية
، لكن استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل العودة غير ممكنة في الوقت الحالي، ما يمثل ضربة جديدة للرياضيين الروس قبل أولمبياد 2026، ويؤكد استمرار القيود المفروضة على مشاركتهم في المنافسات الدولية.
(روسيا اليوم)
