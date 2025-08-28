هل سيعتزل ميسي اللعب دوليّاً؟

Advertisement

لمح قائد المنتخب الأرجنتيني ومهاجم فريق " " الأميركي ، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليّاً، وقال عن المباراة المقبلة ضدّ منتخب "لا أعرف إذا كانت ستكون هناك مباراة ودية أو مباريات أخرى بعد ذلك، لكن نعم، إنها مباراة مميزة جدا، ولهذا السبب ستكون عائلتي معي".وأضاف : "زوجتي، أطفالي، والدي، إخوتي، وكذلك أكبر عدد ممكن من أقارب زوجتي، وسنأخذ التجربة بهذه الطريقة. بعد ذلك، كما قلت، لا أعرف ما الذي سيحدث، كلنا ذاهبون بعقلية الفوز". (سكاي نيوز)