رياضة
هل سيعتزل ميسي اللعب دوليّاً؟
Lebanon 24
28-08-2025
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمح قائد المنتخب الأرجنتيني ومهاجم فريق "
إنتر ميامي
" الأميركي
ليونيل ميسي
، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليّاً، وقال عن المباراة المقبلة ضدّ منتخب
فنزويلا
"لا أعرف إذا كانت ستكون هناك مباراة ودية أو مباريات أخرى بعد ذلك، لكن نعم، إنها مباراة مميزة جدا، ولهذا السبب ستكون عائلتي معي".
وأضاف
ميسي
: "زوجتي، أطفالي، والدي، إخوتي، وكذلك أكبر عدد ممكن من أقارب زوجتي، وسنأخذ التجربة بهذه الطريقة. بعد ذلك، كما قلت، لا أعرف ما الذي سيحدث، كلنا ذاهبون بعقلية الفوز". (سكاي نيوز)
تابع
