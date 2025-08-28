Advertisement

رياضة

مقابل 54 مليون دولار.. غارناتشو ينتقل من "مانشستر يونايتد" إلى "تشيلسي"

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:00
وافق فريق "مانشستر يونايتد" الإنكليزيّ، على انتقال الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو إلى "تشيلسي".
وبلغت قيمة الصفقة 54 مليون دولار. (الامارات 24)

