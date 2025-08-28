28
رياضة
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
Lebanon 24
28-08-2025
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى
الهولندي
أرني
سلّوت، مدرب
ليفربول
، رضاه الحذر عن مخرجات قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال
أوروبا
، مؤكدًا أنّ النسخة الحالية "لا تمنح قرعات سهلة" مع الصيغة الجديدة للمسابقة. وقال سلّوت إن "القرعة صعبة ومثيرة في آن"، مشددًا على خصوصية استقبال
ريال مدريد
مجددًا في "أنفيلد".
وبحسب البيان الرسمي للنادي، سيخوض ليفربول أربع مباريات على ملعبه أمام
ريال
مدريد
وأتلتيكو مدريد وبي إس في آيندهوفن وقره باغ، على أن يخرج لملاقاة إنتر
ميلان
وآينتراخت فرانكفورت ومارسيليا وغلطة سراي. وأوضح سلّوت أنّ مواجهة أبطال الدوريات، مثل آيندهوفن وغلطة سراي وقره باغ، إلى جانب قِممٍ من عيار إنتر وأتلتيكو "تُظهر قوة البطولة هذا الموسم".
وتقام هذه المرحلة وفق صيغة الـ36 فريقًا بواقع ثماني مباريات لكل نادٍ (أربع داخل الديار وأربع خارجها) مع ترتيبٍ موحّد: يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرةً إلى ثمن النهائي، فيما يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا إقصائيًا. وتُعلن مواعيد المباريات وتوقيتاتها نهائيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال سلّوت: "استضافة ريال مدريد في أنفيلد أمرٌ مميّز، والجميع سيتابع هذه المواجهة. لا توجد مباريات سهلة في هذه المرحلة، لكننا متحمّسون ومستعدّون للتحدي داخل ملعبنا وخارجه".
تابع
