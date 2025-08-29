29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الأهلي يفتتح الموسم بفوز صعب على نيوم بهدف توني
Lebanon 24
29-08-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهل الأهلي مشواره في
دوري روشن السعودي
للموسم الجديد 2025-2026 بفوز صعب على نيوم بهدف نظيف سجله الإنكليزي
إيفان
توني
عند الدقيقة 23 مستفيدًا من تمريرة لزميله الفرنسي إنزو ميلوت .
Advertisement
وفي الدمام، حصد الاتفاق أول ثلاث نقاط له بعدما تفوق على الخلود بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح الجنوب افريقي نوها نكوتا التسجيل مبكرًا للاتفاق قبل أن يعادل جون باكلي النتيجة للخلود وفي الدقيقة 61 حسم
الهولندي
فينالدوم المواجهة بهدف الفوز .
وفي المباراة الثالثة خطف ضمك تعادلًا قاتلًا أمام الحزم 1-1، بعدما أهدر عمر السومة ركلة جزاء للحزم في الوقت بدل الضائع، ليتمكن جمال حركاس من إدراك التعادل في الدقيقة 90+8، مانحًا فريقه نقطة ثمينة في بداية المشوار. (أخبار اليوم)
مواضيع ذات صلة
بلدية صور افتتحت الموسم الصيفي 2025 على الكورنيش البحري
Lebanon 24
بلدية صور افتتحت الموسم الصيفي 2025 على الكورنيش البحري
29/08/2025 12:31:21
29/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
29/08/2025 12:31:21
29/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادات وفوضى بطاقات.. برشلونة يفتتح موسمه بانتصار مثير أمام مايوركا
Lebanon 24
مشادات وفوضى بطاقات.. برشلونة يفتتح موسمه بانتصار مثير أمام مايوركا
29/08/2025 12:31:21
29/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع: الطريق صعب لكن الإصلاح بدأ وهدفها رد الثقة للبنان
Lebanon 24
الرئيس عون في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع: الطريق صعب لكن الإصلاح بدأ وهدفها رد الثقة للبنان
29/08/2025 12:31:21
29/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريدون معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي
Lebanon 24
المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريدون معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي
04:32 | 2025-08-29
29/08/2025 04:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
Lebanon 24
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
23:40 | 2025-08-28
28/08/2025 11:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 54 مليون دولار.. غارناتشو ينتقل من "مانشستر يونايتد" إلى "تشيلسي"
Lebanon 24
مقابل 54 مليون دولار.. غارناتشو ينتقل من "مانشستر يونايتد" إلى "تشيلسي"
23:00 | 2025-08-28
28/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لـ"بايرن".. فريق إنكليزيّ ضمّ فولتمايد
Lebanon 24
ضربة لـ"بايرن".. فريق إنكليزيّ ضمّ فولتمايد
16:19 | 2025-08-28
28/08/2025 04:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعتزل ميسي اللعب دوليّاً؟
Lebanon 24
هل سيعتزل ميسي اللعب دوليّاً؟
15:34 | 2025-08-28
28/08/2025 03:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:32 | 2025-08-29
المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريدون معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي
23:40 | 2025-08-28
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
23:00 | 2025-08-28
مقابل 54 مليون دولار.. غارناتشو ينتقل من "مانشستر يونايتد" إلى "تشيلسي"
16:19 | 2025-08-28
ضربة لـ"بايرن".. فريق إنكليزيّ ضمّ فولتمايد
15:34 | 2025-08-28
هل سيعتزل ميسي اللعب دوليّاً؟
14:11 | 2025-08-28
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24