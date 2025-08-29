الأهلي يفتتح الموسم بفوز صعب على نيوم بهدف توني

Advertisement

استهل الأهلي مشواره في للموسم الجديد 2025-2026 بفوز صعب على نيوم بهدف نظيف سجله الإنكليزي عند الدقيقة 23 مستفيدًا من تمريرة لزميله الفرنسي إنزو ميلوت .وفي الدمام، حصد الاتفاق أول ثلاث نقاط له بعدما تفوق على الخلود بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح الجنوب افريقي نوها نكوتا التسجيل مبكرًا للاتفاق قبل أن يعادل جون باكلي النتيجة للخلود وفي الدقيقة 61 حسم فينالدوم المواجهة بهدف الفوز .وفي المباراة الثالثة خطف ضمك تعادلًا قاتلًا أمام الحزم 1-1، بعدما أهدر عمر السومة ركلة جزاء للحزم في الوقت بدل الضائع، ليتمكن جمال حركاس من إدراك التعادل في الدقيقة 90+8، مانحًا فريقه نقطة ثمينة في بداية المشوار. (أخبار اليوم)