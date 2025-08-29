Advertisement

رياضة

الأهلي يفتتح الموسم بفوز صعب على نيوم بهدف توني

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:24
استهل الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2025-2026 بفوز صعب على نيوم بهدف نظيف سجله الإنكليزي إيفان توني عند الدقيقة 23 مستفيدًا من تمريرة لزميله الفرنسي إنزو ميلوت .
وفي الدمام، حصد الاتفاق أول ثلاث نقاط له بعدما تفوق على الخلود بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح الجنوب افريقي نوها نكوتا التسجيل مبكرًا للاتفاق قبل أن يعادل جون باكلي النتيجة للخلود وفي الدقيقة 61 حسم الهولندي فينالدوم المواجهة بهدف الفوز .

وفي المباراة الثالثة خطف ضمك تعادلًا قاتلًا أمام الحزم 1-1، بعدما أهدر عمر السومة ركلة جزاء للحزم في الوقت بدل الضائع، ليتمكن جمال حركاس من إدراك التعادل في الدقيقة 90+8، مانحًا فريقه نقطة ثمينة في بداية المشوار. (أخبار اليوم)
 
