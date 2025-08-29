المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريدون معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي

Advertisement

ينظم مراسم قرعة الدوري 2026 لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة في مدينة موناكو .ورغم أن هذه القرعة لا تحظى عادة بالاهتمام الكبير مثل قرعة أبطال ، إلا أنها تظل محطة أساسية للأندية المشاركة، خاصة مع وجود فرق بارزة تطمح للمنافسة على اللقب منذ البداية.وتقام يوم 29 آب 2025 في موناكو تمهيدا لانطلاق مرحلة الدوري بالنظام الجديد للبطولة، وتنطلق المراسم عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ومكة المكرمة.ستكون متابعة القرعة متاحة على beIN SPORTS NEWS (مفتوحة) في وشمال إفريقيا، والموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA.com، إضافة للقناة الرسمية لليويفا على يوتيوب ببث مباشر عالمي.يعتمد "يويفا" على نظام إلكتروني بالكامل، حيث تتم العملية بضغطة زر واحدة لتوزيع الفرق آليا دون أي تدخل يدوي، وتجرى قرعة الدوري الأوروبي والدوري الأوروبي للمؤتمرات في حدث مشترك.ويشارك 36 فريقا في مرحلة الدوري، تمثل أبرز أندية أوروبا من مختلف الدوريات، ومن بينها:روما (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، رينجرز (اسكتلندا)، فينورد (هولندا)، ليل (فرنسا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، أستون فيلا (إنجلترا)، فنربخشة (تركيا)، ليون (فرنسا)، سلتيك (اسكتلندا)، فرايبورغ (ألمانيا)، نوتنغهام فورست (إنجلترا)، سيلتا فيغو (إسبانيا)، شتوتغارت (ألمانيا)، مالمو (السويد)، جينك (بلجيكا)، بران (النرويج).التصنيف الأول: روما، بورتو، رينجرز، فينورد، ليل، دينامو زغرب، ريال بيتيس، ريد بول سالزبورغ، أستون فيلا.التصنيف الثاني: فنربهشة، سبورتنغ براغا، النجم الأحمر، ليون، باوك، فيكتوريا بلزن، فيرينتسفاروشي، سلتيك.التصنيف الثالث: يانج بويز، بازل، ميتيلاند، فرايبورغ، لودوجوريتس، نوتنغهام فورست، شتورم جراتس، ستيوا بوخارست.التصنيف الرابع: بولونيا، سيلتا فيغو، شتوتغارت، باناثينايكوس، مالمو، جو أهيد إيجلز، أوتريخت، جينك، بران.مواعيد مباريات مرحلة الدوري (يوروباليغ 2026)الجولة 1: 24-25 أيلول 2025الجولة 2: 2 تشرين الأول 2025الجولة 3: 23 تشرين الأول 2025الجولة 4: 6 تشرين الثاني 2025الجولة 5: 27 تشرين الثاني 2025الجولة 6: 11 كانون الأول 2025الجولة 7: 22 كانون الثاني 2026الجولة 8: 29 كانون الثاني 2026