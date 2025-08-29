Advertisement

رياضة

فنربخشة ينهي مغامرة مورينيو

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:55
أعلن نادي فنربخشة التركي إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم
وجاء القرار عبر بيان رسمي نشره النادي على موقعه، شكر فيه مورينيو على جهوده، وتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية، من دون الكشف عن أسباب الإقالة. (روسيا اليوم)

