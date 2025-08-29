هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟

فجرت تقارير صحفية مفاجأة حول لاعب فريق قبل أيام من انتهاء موسم الانتقالات الصيفي 2025.

وذكرت شبكة "سيتي إكسترا" أن أحد أندية استفسرت عن إمكانية ضم عمر مرموش في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن ذلك النادي هو الذي لم يكتف بمحاولاته لضم سافينيو من صفوف سيتي في الأيام الماضية، بل استفسر كذلك عن إمكانية ضم مرموش، غريمي دوكو وناثان آكي.



وأشارت إلى إنه من المرجح أن يكون موقف مانشستر سيتي حازما مرة أخرى حيث رفض محاولات توتنهام بالفعل قبل أيام لضم سافينيو. (روسيا اليوم)