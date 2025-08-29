29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
رياضة
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
Lebanon 24
29-08-2025
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجرت تقارير صحفية مفاجأة حول لاعب فريق
مانشستر سيتي
عمر مرموش
قبل أيام من انتهاء موسم الانتقالات الصيفي 2025.
وذكرت شبكة "سيتي إكسترا"
الإنكليزية
أن أحد أندية
الدوري الإنجليزي الممتاز
استفسرت عن إمكانية ضم عمر مرموش في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت أن ذلك النادي هو
توتنهام
الذي لم يكتف بمحاولاته لضم سافينيو من صفوف
مانشستر
سيتي في الأيام الماضية، بل استفسر كذلك عن إمكانية ضم مرموش، غريمي دوكو وناثان آكي.
وأشارت إلى إنه من المرجح أن يكون موقف مانشستر سيتي حازما مرة أخرى حيث رفض محاولات توتنهام بالفعل قبل أيام لضم سافينيو. (روسيا اليوم)
تابع
