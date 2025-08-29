Advertisement

رياضة

هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1410598-638920805040476062.png
Doc-P-1410598-638920805040476062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجرت تقارير صحفية مفاجأة حول لاعب فريق مانشستر سيتي عمر مرموش قبل أيام من انتهاء موسم الانتقالات الصيفي 2025.
Advertisement
 
وذكرت شبكة "سيتي إكسترا" الإنكليزية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز استفسرت عن إمكانية ضم عمر مرموش في الميركاتو الصيفي الحالي.
 
وأوضحت أن ذلك النادي هو توتنهام الذي لم يكتف بمحاولاته لضم سافينيو من صفوف مانشستر سيتي في الأيام الماضية، بل استفسر كذلك عن إمكانية ضم مرموش، غريمي دوكو وناثان آكي.

وأشارت إلى إنه من المرجح أن يكون موقف مانشستر سيتي حازما مرة أخرى حيث رفض محاولات توتنهام بالفعل قبل أيام لضم سافينيو. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في عقر داره
lebanon 24
29/08/2025 19:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة
lebanon 24
29/08/2025 19:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يضم 11 لاعبا في ميركاتو 2025
lebanon 24
29/08/2025 19:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية
lebanon 24
29/08/2025 19:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنجليزي الممتاز

فريق مانشستر

روسيا اليوم

الإنكليزية

عمر مرموش

مانشستر

توتنهام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:54 | 2025-08-29
06:55 | 2025-08-29
04:32 | 2025-08-29
02:24 | 2025-08-29
23:40 | 2025-08-28
23:00 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24