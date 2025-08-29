29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
Lebanon 24
29-08-2025
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبيل انطلاق تصفيات
كأس العالم
2026، أكد مدرب المنتخب
البرتغالي
لكرة القدم
الإسباني روبرتو مارتينيس إن ذكرى ديوغو
جوتا
، الذي توفي بحادث سير مروع في
تموز
الماضي، تُمثل "مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية" للاعبيه.
Advertisement
وقال المدرب الإسباني البالغ 52 عاما في
مؤتمر صحفي
للإعلان عن تشكيلة الفريق التي ستواجه
أرمينيا
ثم
المجر
في 6 و9 أيلول "هي أول مباراة لنا من دون ديوغو جوتا. نريد أن نُخلّد ذكراه كل يوم".
وأضاف: "غياب ديوغو مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية، لأنه أراد الفوز بكأس العالم"، مُشيرا إلى أن الرقم 21 الذي كان يرتديه مهاجم
ليفربول
مع منتخب بلاده سيحمله الآن لاعب خط الوسط روبن نيفيش. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
في أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا
Lebanon 24
في أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا
29/08/2025 19:18:56
29/08/2025 19:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ورسالة مؤثرة.. أول تعليق من زوجة جوتا بعد وفاته
Lebanon 24
صورٌ ورسالة مؤثرة.. أول تعليق من زوجة جوتا بعد وفاته
29/08/2025 19:18:56
29/08/2025 19:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من مارادونا إلى جوتا.. قمصان مُعلّقة بذاكرة الجماهير
Lebanon 24
من مارادونا إلى جوتا.. قمصان مُعلّقة بذاكرة الجماهير
29/08/2025 19:18:56
29/08/2025 19:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لتكريم ديوغو جوتا.. هذا ما أعلنه ليفربول
Lebanon 24
لتكريم ديوغو جوتا.. هذا ما أعلنه ليفربول
29/08/2025 19:18:56
29/08/2025 19:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم
لكرة القدم
مؤتمر صحفي
البرتغالي
سكاي نيوز
كرة القدم
البرتغال
ليفربول
قد يعجبك أيضاً
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
Lebanon 24
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
09:06 | 2025-08-29
29/08/2025 09:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنربخشة ينهي مغامرة مورينيو
Lebanon 24
فنربخشة ينهي مغامرة مورينيو
06:55 | 2025-08-29
29/08/2025 06:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريدون معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي
Lebanon 24
المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريدون معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي
04:32 | 2025-08-29
29/08/2025 04:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يفتتح الموسم بفوز صعب على نيوم بهدف توني
Lebanon 24
الأهلي يفتتح الموسم بفوز صعب على نيوم بهدف توني
02:24 | 2025-08-29
29/08/2025 02:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
Lebanon 24
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
23:40 | 2025-08-28
28/08/2025 11:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:06 | 2025-08-29
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
06:55 | 2025-08-29
فنربخشة ينهي مغامرة مورينيو
04:32 | 2025-08-29
المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريدون معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي
02:24 | 2025-08-29
الأهلي يفتتح الموسم بفوز صعب على نيوم بهدف توني
23:40 | 2025-08-28
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
23:00 | 2025-08-28
مقابل 54 مليون دولار.. غارناتشو ينتقل من "مانشستر يونايتد" إلى "تشيلسي"
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 19:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 19:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 19:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24