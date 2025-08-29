Advertisement

رياضة

مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1410636-638920869924721045.png
Doc-P-1410636-638920869924721045.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبيل انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيس إن ذكرى ديوغو جوتا، الذي توفي بحادث سير مروع في تموز الماضي، تُمثل "مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية" للاعبيه.
Advertisement


وقال المدرب الإسباني البالغ 52 عاما في مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيلة الفريق التي ستواجه أرمينيا ثم المجر في 6 و9 أيلول "هي أول مباراة لنا من دون ديوغو جوتا. نريد أن نُخلّد ذكراه كل يوم".
 
 
وأضاف: "غياب ديوغو مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية، لأنه أراد الفوز بكأس العالم"، مُشيرا إلى أن الرقم 21 الذي كان يرتديه مهاجم ليفربول مع منتخب بلاده سيحمله الآن لاعب خط الوسط روبن نيفيش. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
في أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا
lebanon 24
29/08/2025 19:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صورٌ ورسالة مؤثرة.. أول تعليق من زوجة جوتا بعد وفاته
lebanon 24
29/08/2025 19:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
من مارادونا إلى جوتا.. قمصان مُعلّقة بذاكرة الجماهير
lebanon 24
29/08/2025 19:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لتكريم ديوغو جوتا.. هذا ما أعلنه ليفربول
lebanon 24
29/08/2025 19:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

لكرة القدم

مؤتمر صحفي

البرتغالي

سكاي نيوز

كرة القدم

البرتغال

ليفربول

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:06 | 2025-08-29
06:55 | 2025-08-29
04:32 | 2025-08-29
02:24 | 2025-08-29
23:40 | 2025-08-28
23:00 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24