رياضة

عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني

Lebanon 24
29-08-2025 | 16:00
عبر
ذكرت تقارير صحفية، السبت، أن الدولي المغربي حكيم زياش يقترب من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني عبر فريق إلتشي.
وكشف موقع الإذاعة المحلية لمدينة إلتشي "كوبي" أن النادي الإسباني بات قريباً من التوقيع مع اللاعب المغربي البالغ من العمر 32 عاماً، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل النهائية قبل إعلان الصفقة رسمياً. ومن المتوقع أن ينضم زياش إلى النادي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي الذي يقترب من نهايته.

ورغم أن الصفقة لم تُحسم بعد، فإن إدارة النادي الإسباني متفائلة بشأن قدوم اللاعب. ويسعى إلتشي للاستفادة من خبرة زياش الذي تألق مع أياكس الهولندي وتشيلسي الإنجليزي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع الدحيل القطري.

وأشار موقع "إنترناشونال فوتبول" الهولندي إلى أن المفاوضات قائمة، إلا أن هناك فارقاً بين العرض المالي المقدم من إلتشي وما يطلبه اللاعب، خصوصاً أن النادي الإسباني لا يدفع رواتب كبيرة.

وكان زياش قد فسخ عقده مع نادي الدحيل القطري بعد خمسة أشهر فقط من انضمامه، حيث شارك في 13 مباراة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يقرر خوض مغامرة جديدة في القارة الأوروبية.
 
(سكاي نيوز)
 
