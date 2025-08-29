Advertisement

رياضة

ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1410743-638921019005784391.png
Doc-P-1410743-638921019005784391.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد نادي بودو غليمت النرويجي لخوض تجربة تاريخية في دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول فريق نرويجي يتأهل إلى مرحلة المجموعات منذ عام 2007. الفريق الذي يلقّبه الإعلام بـ"سندريلا الشمال" نجح في حجز بطاقة العبور بعد إقصاء شتورم غراتس النمساوي بنتيجة إجمالية 6-2.
Advertisement

وسيستضيف النادي منافسيه الأوروبيين على ملعبه الصغير أسبميرا، الذي يقع قرب الدائرة القطبية الشمالية، ويُعتبر واحداً من أصغر الملاعب المشاركة في البطولة بسعة لا تتجاوز 8270 متفرجاً. لكن تواضع حجمه يقابله ما يوصف بـ"الرعب" الكروي، إذ يرى كثيرون أن العوامل المناخية الصعبة تجعل اللعب فيه كابوساً للمنافسين.

فالملعب يشهد برداً قارساً ورياحاً قوية وظلاماً شبه دائم في الشتاء، إضافة إلى أرضية من العشب الصناعي القديم. هذه الظروف أجبرت فرقاً كبيرة على السقوط في "مستنقع أسبميرا"، على غرار بورتو، بشكتاش، لاتسيو، وأولمبياكوس.

ويرى لاعبو بودو أنفسهم أن الطقس والبيئة الطبيعية هم "أفضل زملاء" لهم. حتى أن قائد الفريق أولريك سالتنس صرّح في مقابلة إعلامية قائلاً: "أفضل زملائي هم البرد والرياح والثلج والظلام".

هذا المزيج جعل من النادي النرويجي رمزاً للتحدي، وأعطى المباريات فيه طابعاً أسطورياً، خاصة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يمانع إقامة المباريات في ظروف مناخية قاسية، محدداً أوقات انطلاقها في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، تحت أضواء الشفق القطبي المدهشة.
 
مواضيع ذات صلة
الفري بحث ومنسق اللجنة الأسقفية للحوار في الشمال وعكار في تنظيم ندوة إسلامية - مسيحية في طرابلس
lebanon 24
30/08/2025 09:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"بعضها اقتحم المشهد لأول مرّة"... الأندية المشاركة رسميًا في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
30/08/2025 09:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرّة الأولى في تاريخها.. أندية جديدة تصل إلى دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
30/08/2025 09:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا: أوروبا ماضية بـ "مغامرة" تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران
lebanon 24
30/08/2025 09:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

منوعات

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

لكرة القدم

الأوروبيين

كرة القدم

الأوروبي

الشمالي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:32 | 2025-08-30
16:00 | 2025-08-29
14:00 | 2025-08-29
10:54 | 2025-08-29
09:06 | 2025-08-29
06:55 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24