28
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
Lebanon 24
29-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد نادي بودو غليمت النرويجي لخوض تجربة تاريخية في
دوري أبطال أوروبا
، بعدما أصبح أول فريق نرويجي يتأهل إلى مرحلة المجموعات منذ عام 2007. الفريق الذي يلقّبه الإعلام بـ"سندريلا
الشمال
" نجح في حجز بطاقة العبور بعد إقصاء شتورم غراتس النمساوي بنتيجة إجمالية 6-2.
Advertisement
وسيستضيف النادي منافسيه
الأوروبيين
على ملعبه الصغير أسبميرا، الذي يقع قرب الدائرة القطبية الشمالية، ويُعتبر واحداً من أصغر الملاعب المشاركة في البطولة بسعة لا تتجاوز 8270 متفرجاً. لكن تواضع حجمه يقابله ما يوصف بـ"الرعب" الكروي، إذ يرى كثيرون أن العوامل المناخية الصعبة تجعل اللعب فيه كابوساً للمنافسين.
فالملعب يشهد برداً قارساً ورياحاً قوية وظلاماً شبه دائم في الشتاء، إضافة إلى أرضية من العشب الصناعي القديم. هذه الظروف أجبرت فرقاً كبيرة على السقوط في "مستنقع أسبميرا"، على غرار بورتو، بشكتاش، لاتسيو، وأولمبياكوس.
ويرى لاعبو بودو أنفسهم أن الطقس والبيئة الطبيعية هم "أفضل زملاء" لهم. حتى أن قائد الفريق أولريك سالتنس صرّح في مقابلة إعلامية قائلاً: "أفضل زملائي هم البرد والرياح والثلج والظلام".
هذا المزيج جعل من النادي النرويجي رمزاً للتحدي، وأعطى المباريات فيه طابعاً أسطورياً، خاصة أن
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
لم يمانع إقامة المباريات في ظروف مناخية قاسية، محدداً أوقات انطلاقها في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، تحت أضواء الشفق القطبي المدهشة.
مواضيع ذات صلة
الفري بحث ومنسق اللجنة الأسقفية للحوار في الشمال وعكار في تنظيم ندوة إسلامية - مسيحية في طرابلس
Lebanon 24
الفري بحث ومنسق اللجنة الأسقفية للحوار في الشمال وعكار في تنظيم ندوة إسلامية - مسيحية في طرابلس
30/08/2025 09:14:58
30/08/2025 09:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"بعضها اقتحم المشهد لأول مرّة"... الأندية المشاركة رسميًا في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
"بعضها اقتحم المشهد لأول مرّة"... الأندية المشاركة رسميًا في دوري أبطال أوروبا
30/08/2025 09:14:58
30/08/2025 09:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الأولى في تاريخها.. أندية جديدة تصل إلى دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
للمرّة الأولى في تاريخها.. أندية جديدة تصل إلى دوري أبطال أوروبا
30/08/2025 09:14:58
30/08/2025 09:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة إرنا: أوروبا ماضية بـ "مغامرة" تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران
Lebanon 24
وكالة إرنا: أوروبا ماضية بـ "مغامرة" تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران
30/08/2025 09:14:58
30/08/2025 09:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
منوعات
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
الأوروبيين
كرة القدم
الأوروبي
الشمالي
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
Lebanon 24
ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
01:32 | 2025-08-30
30/08/2025 01:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
Lebanon 24
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
14:00 | 2025-08-29
29/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
10:54 | 2025-08-29
29/08/2025 10:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
Lebanon 24
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
09:06 | 2025-08-29
29/08/2025 09:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:32 | 2025-08-30
ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
16:00 | 2025-08-29
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
14:00 | 2025-08-29
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
10:54 | 2025-08-29
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
09:06 | 2025-08-29
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
06:55 | 2025-08-29
فنربخشة ينهي مغامرة مورينيو
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 09:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 09:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 09:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24