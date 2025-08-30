29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
Lebanon 24
30-08-2025
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث لويس إنريكي مدرب
نادي باريس سان جيرمان
عن المباراة المرتقبة، التي ستجمع فريقه مع
نادي برشلونة
في
دوري أبطال أوروبا
.
Advertisement
وصف لويس إنريكي شعوره بمواجهة
برشلونة
بأنه "إيجابي وسلبي في نفس الوقت"، مؤكدا أن اللعب ضد الناديه السابق "صعب"، مشيرا إلى أن الفريق يضم لاعبين ذوي "جودة عالية" ويلعبون "كرة قدم هجومية رائعة".
وقال في
مؤتمر صحفي
الجمعة: "بالنسبة لي، إنه شعور إيجابي وسلبي في نفس الوقت. من الجميل العودة إلى برشلونة لأنها
بيتي
، ومن الرائع اللعب ضد برشلونة لأنه نادي يضم لاعبين ذوي جودة عالية ويلعبون كرة قدم هجومية رائعة".
وتابع: "ولكن في الوقت نفسه، إذا كان علي أن أتكلم من قلبي، فإن شعور الألم عند اللعب ضد النادي الذي ساعدني أكثر شيء دائما صعب، ولست سعيدا بهذا اللقاء، إنه شعور يصعب شرحه"، وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا".
وأسفرت قرعة
دوري
أبطال
أوروبا
، التي أُجريت الخميس، عن مواجهات نارية في مرحلة الدوري، حيث سيتقابل نادي
باريس
سان جرمان
الفرنسي مع
برشلونة الإسباني
.
وقضى لويس إنريكي مع فريق برشلونة ثلاثة مواسم، من سنة 2014 إلى 2017 وفاز معه بتسعة ألقاب.
مواضيع ذات صلة
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
30/08/2025 11:22:12
30/08/2025 11:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قرعة دوري أبطال آسيا 2025 تكشف مواجهات قوية ومثيرة
Lebanon 24
قرعة دوري أبطال آسيا 2025 تكشف مواجهات قوية ومثيرة
30/08/2025 11:22:12
30/08/2025 11:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
30/08/2025 11:22:12
30/08/2025 11:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بنفيكا يبلغ دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي
Lebanon 24
بالفيديو: بنفيكا يبلغ دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي
30/08/2025 11:22:12
30/08/2025 11:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
برشلونة الإسباني
نادي برشلونة
دوري الأبطال
سان جيرمان
مؤتمر صحفي
تابع
قد يعجبك أيضاً
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
Lebanon 24
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
02:57 | 2025-08-30
30/08/2025 02:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
Lebanon 24
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
23:00 | 2025-08-29
29/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
Lebanon 24
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
14:00 | 2025-08-29
29/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
10:54 | 2025-08-29
29/08/2025 10:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
10:25 | 2025-08-29
29/08/2025 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:57 | 2025-08-30
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
23:00 | 2025-08-29
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
16:00 | 2025-08-29
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
14:00 | 2025-08-29
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
10:54 | 2025-08-29
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
09:06 | 2025-08-29
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 11:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 11:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 11:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24