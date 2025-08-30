ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال



وقال في الجمعة: "بالنسبة لي، إنه شعور إيجابي وسلبي في نفس الوقت. من الجميل العودة إلى برشلونة لأنها ، ومن الرائع اللعب ضد برشلونة لأنه نادي يضم لاعبين ذوي جودة عالية ويلعبون كرة قدم هجومية رائعة". تحدث لويس إنريكي مدرب عن المباراة المرتقبة، التي ستجمع فريقه مع في .وصف لويس إنريكي شعوره بمواجهة بأنه "إيجابي وسلبي في نفس الوقت"، مؤكدا أن اللعب ضد الناديه السابق "صعب"، مشيرا إلى أن الفريق يضم لاعبين ذوي "جودة عالية" ويلعبون "كرة قدم هجومية رائعة".وقال في الجمعة: "بالنسبة لي، إنه شعور إيجابي وسلبي في نفس الوقت. من الجميل العودة إلى برشلونة لأنها ، ومن الرائع اللعب ضد برشلونة لأنه نادي يضم لاعبين ذوي جودة عالية ويلعبون كرة قدم هجومية رائعة".

وتابع: "ولكن في الوقت نفسه، إذا كان علي أن أتكلم من قلبي، فإن شعور الألم عند اللعب ضد النادي الذي ساعدني أكثر شيء دائما صعب، ولست سعيدا بهذا اللقاء، إنه شعور يصعب شرحه"، وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا".



وأسفرت قرعة أبطال ، التي أُجريت الخميس، عن مواجهات نارية في مرحلة الدوري، حيث سيتقابل نادي الفرنسي مع .



وقضى لويس إنريكي مع فريق برشلونة ثلاثة مواسم، من سنة 2014 إلى 2017 وفاز معه بتسعة ألقاب.