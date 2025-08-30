Advertisement

رياضة

ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال

Lebanon 24
30-08-2025 | 01:32
تحدث لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان عن المباراة المرتقبة، التي ستجمع فريقه مع نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وصف لويس إنريكي شعوره بمواجهة برشلونة بأنه "إيجابي وسلبي في نفس الوقت"، مؤكدا أن اللعب ضد الناديه السابق "صعب"، مشيرا إلى أن الفريق يضم لاعبين ذوي "جودة عالية" ويلعبون "كرة قدم هجومية رائعة".

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة: "بالنسبة لي، إنه شعور إيجابي وسلبي في نفس الوقت. من الجميل العودة إلى برشلونة لأنها بيتي، ومن الرائع اللعب ضد برشلونة لأنه نادي يضم لاعبين ذوي جودة عالية ويلعبون كرة قدم هجومية رائعة".
وتابع: "ولكن في الوقت نفسه، إذا كان علي أن أتكلم من قلبي، فإن شعور الألم عند اللعب ضد النادي الذي ساعدني أكثر شيء دائما صعب، ولست سعيدا بهذا اللقاء، إنه شعور يصعب شرحه"، وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا".

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أُجريت الخميس، عن مواجهات نارية في مرحلة الدوري، حيث سيتقابل نادي باريس سان جرمان الفرنسي مع برشلونة الإسباني.

وقضى لويس إنريكي مع فريق برشلونة ثلاثة مواسم، من سنة 2014 إلى 2017 وفاز معه بتسعة ألقاب.
