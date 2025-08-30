Advertisement

صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:57
Doc-P-1410867-638921447210581965.webp
Doc-P-1410867-638921447210581965.webp photos 0
كشفت تسريبات مهتمة بلعبة "EA FC 26" أن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الأعلى تقييما باللعبة إلى جانب 4 لاعبين ولاعبات يتصدرهم الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد الإسباني.
وينتظر عشاق الألعاب الإلكترونية صدور النسخة الجديدة من لعبة كرة القدم الأشهر يوم 26 ايلول المقبل على منصات بلايستيشن 5 و4، بالإضافة إلى إكس بوكس ونينتيندو سويتش 1 و2.
وكشفت التسريبات أن صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، سيحصل على تقييم قدره 91، وهو الأعلى باللعبة بالنسبة للاعبين الحاليين، وهو ذات تقييم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ورودري لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى آيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس لاعبتي فريق برشلونة النسائي.
