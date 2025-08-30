29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
Lebanon 24
30-08-2025
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تسريبات مهتمة بلعبة "EA FC 26" أن النجم
المصري محمد صلاح
جناح
ليفربول
الإنجليزي الأعلى تقييما باللعبة إلى جانب 4 لاعبين ولاعبات يتصدرهم الفرنسي كيليان مبابي هداف
ريال مدريد الإسباني
.
Advertisement
وينتظر عشاق الألعاب الإلكترونية صدور النسخة الجديدة من لعبة
كرة القدم
الأشهر يوم 26 ايلول المقبل على منصات بلايستيشن 5 و4، بالإضافة إلى إكس بوكس ونينتيندو سويتش 1 و2.
وكشفت التسريبات أن صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، سيحصل على تقييم قدره 91، وهو الأعلى باللعبة بالنسبة للاعبين الحاليين، وهو ذات تقييم كيليان مبابي نجم
ريال مدريد
، ورودري لاعب
مانشستر سيتي
، بالإضافة إلى آيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس لاعبتي فريق
برشلونة
النسائي.
مواضيع ذات صلة
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
30/08/2025 11:22:18
30/08/2025 11:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لمجلس الشورى يهدد ترقية 26 ضابطاً في "أمن الدولة"
Lebanon 24
قرار لمجلس الشورى يهدد ترقية 26 ضابطاً في "أمن الدولة"
30/08/2025 11:22:18
30/08/2025 11:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح ينعى "بيليه الفلسطيني" ويتساءل عن ظروف مقتله
Lebanon 24
محمد صلاح ينعى "بيليه الفلسطيني" ويتساءل عن ظروف مقتله
30/08/2025 11:22:18
30/08/2025 11:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح عن زيارته لمعبد ياباني: "كانت زيارة مُلهمة"
Lebanon 24
محمد صلاح عن زيارته لمعبد ياباني: "كانت زيارة مُلهمة"
30/08/2025 11:22:18
30/08/2025 11:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد الإسباني
المصري محمد صلاح
مانشستر سيتي
المصري محمد
ريال مدريد
محمد صلاح
كرة القدم
ليفربول
قد يعجبك أيضاً
ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
Lebanon 24
ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
01:32 | 2025-08-30
30/08/2025 01:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
Lebanon 24
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
23:00 | 2025-08-29
29/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
Lebanon 24
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
14:00 | 2025-08-29
29/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
10:54 | 2025-08-29
29/08/2025 10:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
10:25 | 2025-08-29
29/08/2025 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:32 | 2025-08-30
ماذا قال إنريكي عن شعوره بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
23:00 | 2025-08-29
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
16:00 | 2025-08-29
عبر بوابة إلتشي.. زياش يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني
14:00 | 2025-08-29
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
10:54 | 2025-08-29
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
09:06 | 2025-08-29
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 11:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 11:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 11:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24