صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"



Advertisement

وينتظر عشاق الألعاب الإلكترونية صدور النسخة الجديدة من لعبة الأشهر يوم 26 ايلول المقبل على منصات بلايستيشن 5 و4، بالإضافة إلى إكس بوكس ونينتيندو سويتش 1 و2. كشفت تسريبات مهتمة بلعبة "EA FC 26" أن النجم جناح الإنجليزي الأعلى تقييما باللعبة إلى جانب 4 لاعبين ولاعبات يتصدرهم الفرنسي كيليان مبابي هداف .وينتظر عشاق الألعاب الإلكترونية صدور النسخة الجديدة من لعبة الأشهر يوم 26 ايلول المقبل على منصات بلايستيشن 5 و4، بالإضافة إلى إكس بوكس ونينتيندو سويتش 1 و2.

وكشفت التسريبات أن صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، سيحصل على تقييم قدره 91، وهو الأعلى باللعبة بالنسبة للاعبين الحاليين، وهو ذات تقييم كيليان مبابي نجم ، ورودري لاعب ، بالإضافة إلى آيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس لاعبتي فريق النسائي.