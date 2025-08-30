عن سنواته في ليفربول ... هذا ما كشفه محمد صلاح

Advertisement

أجرى نجم فريق حوارا مميزا مع شبكة "سكاي سبورتس" العالمية حيث تطرق للحديث عن قضائه العديد من السنوات داخل أروقة النادي الإنكليزي.وقال صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" إنه قضى نحو عشر سنوات مع نادي بحجم ليفربول بعد تجربة فاشلة في ، مضيفا أنه يشعر بالفخر لإنجازاته عقب العودة والعمل الجاد الذي بذله ليقدم مستوى مميز مع النادي.وأكد محمد صلاح أن ما حدث له مع تشيلسي لم يؤثر على ثقته بنفسه مطلقا وأوضح: "اللاعبون يتواجدون سويا نتحدث دائما مع بعضنا، نهتم ببعضنا، لذلك عندما يأتي إليً لاعب ويقول لي (أنا لا ألعب لست سعيدا) أقول له أولا (اذهب إلى مكان آخر، عليك أن تلعب حتى في ناد أصغر)، لأنه مع كل الاحترام فيورنتينا أصغر من تشيلسي خلال فترة وجودي في تشيلسي كنت أقول لنفسي (أنا لا ألعب، لست سعيدا أريد الذهاب إلى مكان آخر لأثبت أنني أستطيع اللعب)".وواصل: "عندما تلعب، تكون سعيدا سواء في نادِ صغير أو كبير، عندما تلعب، تكون في قمة سعادتك لذلك أقول دائما للاعبين إذا لم تكونوا سعداء هنا اذهبوا إلى مكان آخر، ليفربول ناد كبير جدا من ضمن أكبر الأندية في العالم لذلك عندما تذهب إلى مكان آخر تتوقع أن تلعب عليك أن تعلم أن مستواك سينخفض قليلا، لذا اذهب إلى مكان آخر والعب".وحول دوافعه هذا الموسم أشار: "دافعي هذا الموسم مختلف بعض الشيء لم يعد الأمر يقتصر على العمل الفردي بل أشعر أنني حققت كل شيء على الصعيد الفردي، لأكون منصفا العمل الجماعي هو الأهم الآن أتمنى حقا أن يفوز الفريق بالدوري الإنكليزي الممتاز".أكمل: "كان الموسم الماضي مثاليا فزنا بالبطولة الجماعية ثم فزت بجوائز فردية، لذا أشعر أنني حققت كل شيء لست بحاجة لأي شيء فردي لإثبات جدارتي لأي شخص".واختتم صلاح تصريحاته بالقول إن المدرب يمنحه حرية التعبير وإبداء الرأي فيما يراه مناسبا للفريق، وأنه يشعر بأن المدرب يصغي لمقترحاته حول الاحتياجات التكتيكية أو اللاعبين، وهو أمر يقدّره كثيرا.ويستعد ليفربول الإنكليزي بقيادة النجم المصري لمواجهة أرسنال مساء الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في الجولة الثالثة من .