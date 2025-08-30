Advertisement

رياضة

عن سنواته في ليفربول ... هذا ما كشفه محمد صلاح

Lebanon 24
30-08-2025 | 08:04
A-
A+
Doc-P-1410945-638921632777089280.jpg
Doc-P-1410945-638921632777089280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى نجم فريق ليفربول محمد صلاح حوارا مميزا مع شبكة "سكاي سبورتس" العالمية حيث تطرق للحديث عن قضائه العديد من السنوات داخل أروقة النادي الإنكليزي.
Advertisement

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إنه قضى نحو عشر سنوات مع نادي بحجم ليفربول بعد تجربة فاشلة في تشيلسي، مضيفا أنه يشعر بالفخر لإنجازاته عقب العودة والعمل الجاد الذي بذله ليقدم مستوى مميز مع النادي.

وأكد محمد صلاح أن ما حدث له مع تشيلسي لم يؤثر على ثقته بنفسه مطلقا وأوضح: "اللاعبون يتواجدون سويا نتحدث دائما مع بعضنا، نهتم ببعضنا، لذلك عندما يأتي إليً لاعب ويقول لي (أنا لا ألعب لست سعيدا) أقول له أولا (اذهب إلى مكان آخر، عليك أن تلعب حتى في ناد أصغر)، لأنه مع كل الاحترام فيورنتينا أصغر من تشيلسي خلال فترة وجودي في تشيلسي كنت أقول لنفسي (أنا لا ألعب، لست سعيدا أريد الذهاب إلى مكان آخر لأثبت أنني أستطيع اللعب)".

وواصل: "عندما تلعب، تكون سعيدا سواء في نادِ صغير أو كبير، عندما تلعب، تكون في قمة سعادتك لذلك أقول دائما للاعبين إذا لم تكونوا سعداء هنا اذهبوا إلى مكان آخر، ليفربول ناد كبير جدا من ضمن أكبر الأندية في العالم لذلك عندما تذهب إلى مكان آخر تتوقع أن تلعب عليك أن تعلم أن مستواك سينخفض قليلا، لذا اذهب إلى مكان آخر والعب".

وحول دوافعه هذا الموسم أشار: "دافعي هذا الموسم مختلف بعض الشيء لم يعد الأمر يقتصر على العمل الفردي بل أشعر أنني حققت كل شيء على الصعيد الفردي، لأكون منصفا العمل الجماعي هو الأهم الآن أتمنى حقا أن يفوز الفريق بالدوري الإنكليزي الممتاز".

أكمل: "كان الموسم الماضي مثاليا فزنا بالبطولة الجماعية ثم فزت بجوائز فردية، لذا أشعر أنني حققت كل شيء لست بحاجة لأي شيء فردي لإثبات جدارتي لأي شخص".

واختتم صلاح تصريحاته بالقول إن المدرب يمنحه حرية التعبير وإبداء الرأي فيما يراه مناسبا للفريق، وأنه يشعر بأن المدرب يصغي لمقترحاته حول الاحتياجات التكتيكية أو اللاعبين، وهو أمر يقدّره كثيرا.

ويستعد ليفربول الإنكليزي بقيادة النجم المصري لمواجهة أرسنال مساء الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواضيع ذات صلة
لتعويض غياب صلاح.. هذا ما سيفعله مدرب ليفربول
lebanon 24
30/08/2025 22:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يكشف عن أعظم 4 لاعبين في تاريخ إفريقيا
lebanon 24
30/08/2025 22:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
lebanon 24
30/08/2025 22:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح.. ما القصة؟
lebanon 24
30/08/2025 22:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنكليزي

البريطانية

محمد صلاح

البريطاني

ليفربول

إنكليزي

تشيلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:02 | 2025-08-30
13:22 | 2025-08-30
11:14 | 2025-08-30
09:58 | 2025-08-30
02:57 | 2025-08-30
01:32 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24