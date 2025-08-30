رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا

Advertisement

إستقبل رئيس إتحاد بلديات رئيس بلديّة صيدا، المهندس مصطفى ، وبحضور رئيس اللجنة الرياضية والشبابية في خالد عفارة، البطل الصيداوي في رفع الأثقال خضر السّن، الذي حل في المركز الأول في IPF ، حيث حاز على أعلى رفعة في البطولة 23205 كغ في فئة العامّة والماستر.وهنأ حجازي البطل السن على الإنجاز الرياضي الذي رفع إسم صيدا ولبنان عاليا في المحافل الدولية.بدوره أشار عفارة إلى "أهمية تكريم أبطال صيدا نهاية كل عام على إنجازاتهم في الألعاب الرياضية".