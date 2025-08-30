26
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
Lebanon 24
30-08-2025
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل رئيس إتحاد بلديات
صيدا
الزهراني
رئيس بلديّة صيدا، المهندس مصطفى
حجازي
، وبحضور رئيس اللجنة الرياضية والشبابية في
المجلس البلدي
خالد عفارة، البطل الصيداوي في رفع الأثقال خضر السّن، الذي حل في المركز الأول في
بطولة غرب آسيا
IPF
الاتحاد الدولي
، حيث حاز على أعلى رفعة في البطولة 23205 كغ في فئة العامّة والماستر.
وهنأ حجازي البطل السن على الإنجاز الرياضي الذي رفع إسم صيدا ولبنان عاليا في المحافل الدولية.
بدوره أشار عفارة إلى "أهمية تكريم أبطال صيدا نهاية كل عام على إنجازاتهم في الألعاب الرياضية".
