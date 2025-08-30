جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي

Advertisement

أعلن الإسباني عبر حسابه في منصة "إكس"، السبت، تعاقده مع متوسط الميدان أوناحي، قادماً من نادي الفرنسي.وقال نادي جيرونا إن أوناحي سيرتبط معه بعقدٍ لمدة 5 أعوام، وتحديداً حتّى صيف 2030.ونشر النادي، الناشط في مسابقة "لا ليغا"، لقطة مصورة لعز الدين أوناحي بقميص الفريق، وعلّق قائلاً: " في جيرونا".