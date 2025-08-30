Advertisement

رياضة

جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي

Lebanon 24
30-08-2025 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1411065-638921902579369549.png
Doc-P-1411065-638921902579369549.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي جيرونا الإسباني عبر حسابه في منصة "إكس"، السبت، تعاقده مع متوسط الميدان المغربي عز الدين أوناحي، قادماً من نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.
Advertisement

وقال نادي جيرونا إن أوناحي سيرتبط معه بعقدٍ لمدة 5 أعوام، وتحديداً حتّى صيف 2030.

ونشر النادي، الناشط في مسابقة "لا ليغا"، لقطة مصورة لعز الدين أوناحي بقميص الفريق، وعلّق قائلاً: "المغرب في جيرونا".
مواضيع ذات صلة
غضب في مرسيليا والسبب: عرض جيرونا "السخيف" لضم أوناحي
lebanon 24
31/08/2025 02:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل المغربي: نعتز بالدعم الدولي المتزايد لموقفنا بشأن الصحراء المغربية
lebanon 24
31/08/2025 02:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو النجم المغربي الذي انضم إلى الدوري الانكليزي الممتاز!
lebanon 24
31/08/2025 02:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك المغربي: مستعدون لحوار صريح مع الجزائر
lebanon 24
31/08/2025 02:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي جيرونا

أعلن نادي

عز الدين

مرسيليا

أولمبيك

نادي أو

المغرب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:02 | 2025-08-30
13:22 | 2025-08-30
11:14 | 2025-08-30
09:58 | 2025-08-30
08:04 | 2025-08-30
02:57 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24