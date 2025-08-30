جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي

25
Lebanon 24
30-08-2025
|
15:35
A-
A+
أعلن
نادي جيرونا
الإسباني عبر حسابه في منصة "إكس"، السبت، تعاقده مع متوسط الميدان
المغربي
عز الدين
أوناحي، قادماً من نادي
أولمبيك
مرسيليا
الفرنسي.
وقال نادي جيرونا إن أوناحي سيرتبط معه بعقدٍ لمدة 5 أعوام، وتحديداً حتّى صيف 2030.
ونشر النادي، الناشط في مسابقة "لا ليغا"، لقطة مصورة لعز الدين أوناحي بقميص الفريق، وعلّق قائلاً: "
المغرب
في جيرونا".
