رياضة

في دقيقة واحدة.. ريال مدريد يهزم مايوركا بهدفين (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2025 | 00:40
Doc-P-1411116-638922238588976210.jpeg
Doc-P-1411116-638922238588976210.jpeg photos 0
قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه ريال مايوركا، حيث سجل هدفين في دقيقة واحدة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
 
وتقدم مايوركا الذي تعادل مرة وخسر مرة، بشكل مفاجئ على أصحاب الأرض عبر طريق الهداف فيدات موريكي بعد مرور 18 دقيقة من بداية المباراة، لكن لاعب "الريال" أردا غولر غيّر النتيجة في الدقيقة 37 مسجلا هدف التعادل. وبعد دقيقة واحد أحرز النجم البرازيلي فينسيوس جونيور الهدف الثاني ليمنح فريقه النقاط الثلاث وصدارة المسابقة مؤقتاً.
 
ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسييداد في الجولة الرابعة من المسابقة، وسيلتقي بعدها مرسيليا الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
 
دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

البرازيل

أوروبا

الريال

رابعة

مدريد

