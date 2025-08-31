في دقيقة واحدة.. ريال مدريد يهزم مايوركا بهدفين (فيديو)

قلب الطاولة على ضيفه مايوركا، حيث سجل هدفين في دقيقة واحدة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من .

وتقدم مايوركا الذي تعادل مرة وخسر مرة، بشكل مفاجئ على أصحاب الأرض عبر طريق الهداف فيدات موريكي بعد مرور 18 دقيقة من بداية المباراة، لكن لاعب " " غولر غيّر النتيجة في الدقيقة 37 مسجلا هدف التعادل. وبعد دقيقة واحد أحرز النجم البرازيلي فينسيوس جونيور الهدف الثاني ليمنح فريقه النقاط الثلاث وصدارة المسابقة مؤقتاً.