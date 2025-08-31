Advertisement

رياضة

بعد فوز ريال مدريد على ماريوكا.. ماذا قال تشابي أولونسو؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 07:50
أبدى مدرب فريق ريال مدريد تشابي ألونسو عن سعادته بالفوز على مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني
وقال ألونسو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كلما فزنا نشعر بالسعادة لكل مباراة لحظاتها وكان رد الفعل إيجابيا منذ هدفهم وحتى نهاية الشوط الأول استغللنا طاقتنا وأسلوب لعبنا وكان رد الفعل إيجابيا".

وأضاف: "في البداية كنا نفتقر إلى القليل من الزخم وأعتقد أن رد الفعل كان جيدا ثم بدا أن هدف أردا في الشوط الثاني سيمنحنا مساحة أكبر للسيطرة على المباراة وكانت مباراة متقاربة ولكن على أي حال، كان فوزا صعبا للغاية".
 
وعن أكثر ما أعجبه خلال المباراة أردف: "طريقة ردنا وإصرارنا على قلب النتيجة بروح الفريق القوية قلبنا النتيجة ثم عملنا بجد للفوز بالمباراة".

وعن فشل القناص الفرنسي كيليان مبابي في التسجيل علق تشابي "عدم تسجيله لا يقلقني إطلاقا لأنه سيواصل التسجيل كان قريبا جدا من التسجيل، وكان أداؤه ممتازا متأكد من أنه سينجح في المباريات المقبلة". (روسيا اليوم) 

