سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون

تلقى هزيمة ثانية تواليًا بخسارته أمام مضيفه برايتون 1-2، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الممتاز.السيتي افتتح التسجيل عبر النرويجي إيرلينغ في الدقيقة 34، لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الشوط الثاني؛ حيث عادل ميلنر النتيجة من ركلة جزاء (د.67)، قبل أن يخطف برايان غرودا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89.وبهذه النتيجة، يواصل فريق بدايته الباهتة بحصد 3 نقاط فقط منذ انطلاق موسم 2025-2026، بعد خسارته الجولة الماضية أمام (0-2).وفي لقاء آخر، حقق وست هام فوزًا كبيرًا على نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة خارج الديار.