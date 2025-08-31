Advertisement

رياضة

سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون

Lebanon 24
31-08-2025
تلقى مانشستر سيتي هزيمة ثانية تواليًا بخسارته أمام مضيفه برايتون 1-2، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
السيتي افتتح التسجيل عبر النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 34، لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الشوط الثاني؛ حيث عادل جيمس ميلنر النتيجة من ركلة جزاء (د.67)، قبل أن يخطف برايان غرودا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يواصل فريق بيب غوارديولا بدايته الباهتة بحصد 3 نقاط فقط منذ انطلاق موسم 2025-2026، بعد خسارته الجولة الماضية أمام توتنهام (0-2).

وفي لقاء آخر، حقق وست هام فوزًا كبيرًا على نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة خارج الديار.
