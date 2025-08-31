بسبب حرب غزة.. أندية أوروبية تبحث تجنّب مواجهة الفرق الإسرائيلية

Advertisement

كشف تقرير لصحيفة تايمز أن عدداً من الأندية الأوروبية تدرس طلب الإعفاء من مواجهة الفرق في البطولات القارية، في ظل استمرار الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.وبحسب الصحيفة، استفسرت بعض الأندية من لكرة القدم (يويفا) حول إمكانية تجنّب اللعب ضد الفرق الإسرائيلية، من دون تقديم طلبات رسمية حتى الآن، لكن الفكرة تُناقش بجدية. يويفا من جانبه شدّد على أن لوائحه لا تسمح بمثل هذا الإجراء.المسألة تزداد حساسية مع مشاركة مكابي تل أبيب في الدوري 2025-2026، حيث سيواجه أندية كبرى مثل أستون فيلا، دينامو زغرب، أولمبيك ليون، بولونيا، فرايبورغ، شتوتغارت، باوك سالونيك وميتيلاند، ما يثير مخاوف من احتجاجات ومشاكل أمنية.الخطوة المحتملة تأتي بعد دعوات سابقة، أبرزها من رابطة مدربي كرة القدم الإيطالية، لتعليق مشاركة الأندية الإسرائيلية أسوةً باستبعاد بسبب حربها على أوكرانيا، وسط اتهامات لليويفا والفيفا بازدواجية المعايير.وفي موقف لافت، أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بعائدات مباراته المقبلة ضد في تصفيات كأس العالم 2026 لصالح جهود الإغاثة الإنسانية في غزة. (الجزيرة)