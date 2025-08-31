Advertisement

رياضة

بسبب حرب غزة.. أندية أوروبية تبحث تجنّب مواجهة الفرق الإسرائيلية

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:00
كشف تقرير لصحيفة تايمز البريطانية أن عدداً من الأندية الأوروبية تدرس طلب الإعفاء من مواجهة الفرق الإسرائيلية في البطولات القارية، في ظل استمرار الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
وبحسب الصحيفة، استفسرت بعض الأندية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حول إمكانية تجنّب اللعب ضد الفرق الإسرائيلية، من دون تقديم طلبات رسمية حتى الآن، لكن الفكرة تُناقش بجدية. يويفا من جانبه شدّد على أن لوائحه لا تسمح بمثل هذا الإجراء.

المسألة تزداد حساسية مع مشاركة مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي 2025-2026، حيث سيواجه أندية كبرى مثل أستون فيلا، دينامو زغرب، أولمبيك ليون، بولونيا، فرايبورغ، شتوتغارت، باوك سالونيك وميتيلاند، ما يثير مخاوف من احتجاجات ومشاكل أمنية.

الخطوة المحتملة تأتي بعد دعوات سابقة، أبرزها من رابطة مدربي كرة القدم الإيطالية، لتعليق مشاركة الأندية الإسرائيلية أسوةً باستبعاد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وسط اتهامات لليويفا والفيفا بازدواجية المعايير.

وفي موقف لافت، أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بعائدات مباراته المقبلة ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026 لصالح جهود الإغاثة الإنسانية في غزة. (الجزيرة)
