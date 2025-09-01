بعد انتقاله إلى المكسيك.. سيرجيو راموس يطلق أول أغنية له

غادر المدافع الإسباني المخضرم نادي طفولته في وقت سابق من هذا العام، لينضم إلى نادي مونتيري في الدوري المكسيكي الممتاز. ورغم بلوغه الـ39 من العمر، فقد سجل 3 أهداف في 12 مباراة وساهم في تصدر فريقه لجدول الدوري.



لكن لم ينس شغفه الآخر، إذ أطلق أغنيته المنفردة الأولى بعنوان "سيبيليس"، إشارة إلى ساحة بلازا دي سيبيليس في حيث احتفل مع بالعديد من الانتصارات الكبرى.

الأغنية المصورة تظهر راموس وهو يوقع ويغني بلغته ، بينما تُعرض لقطات من مسيرته الكروية، في إشارة عاطفية إلى رحيله عن مدريد عام 2020 بعد 16 عاماً قضاها مع النادي الملكي حقق خلالها 22 لقباً.



الأغنية لاقت انتشاراً واسعاً على ، حيث تجاوزت 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وسط ردود فعل متباينة من الجماهير. البعض انتقد، قائلين: "بالكاد يمكن فهمك عندما تتحدث، وفوق ذلك تبدأ في الغناء"، فيما دافع آخرون عن خطوته واعتبروها "أفضل موسيقى لاتينية".



يُذكر أن راموس خاض تجربة غنائية سابقة عام 2018، مؤكداً حينها أن الأغنية كانت مجرد بداية لمشروع موسيقي أكبر. وكتب على إنستغرام تعليقاً على أغنيته الجديدة: "منزلي، أصدقائي، الكثير من السحر، وكانت هذه هي النتيجة.. حياتي في أغنية، وما زال هناك الكثير من الأبيات التي لم تُكتب بعد".

Mi historia, mi música. // My story, my music.



CIBELES 🎶 - August 31

19h CEST 🇪🇸

1PM ET 🇺🇸

