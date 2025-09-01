Advertisement

رياضة

بعد انتقاله إلى المكسيك.. سيرجيو راموس يطلق أول أغنية له

Lebanon 24
01-09-2025 | 00:00
غادر المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس نادي طفولته إشبيلية في وقت سابق من هذا العام، لينضم إلى نادي مونتيري في الدوري المكسيكي الممتاز. ورغم بلوغه الـ39 من العمر، فقد سجل 3 أهداف في 12 مباراة وساهم في تصدر فريقه لجدول الدوري.

لكن راموس لم ينس شغفه الآخر، إذ أطلق يوم الأحد أغنيته المنفردة الأولى بعنوان "سيبيليس"، إشارة إلى ساحة بلازا دي سيبيليس في مدريد حيث احتفل مع ريال مدريد بالعديد من الانتصارات الكبرى.
الأغنية المصورة تظهر راموس وهو يوقع ويغني بلغته الإسبانية، بينما تُعرض لقطات من مسيرته الكروية، في إشارة عاطفية إلى رحيله عن ريال مدريد عام 2020 بعد 16 عاماً قضاها مع النادي الملكي حقق خلالها 22 لقباً.

الأغنية لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وسط ردود فعل متباينة من الجماهير. البعض انتقد، قائلين: "بالكاد يمكن فهمك عندما تتحدث، وفوق ذلك تبدأ في الغناء"، فيما دافع آخرون عن خطوته واعتبروها "أفضل موسيقى لاتينية".

يُذكر أن راموس خاض تجربة غنائية سابقة عام 2018، مؤكداً حينها أن الأغنية كانت مجرد بداية لمشروع موسيقي أكبر. وكتب على إنستغرام تعليقاً على أغنيته الجديدة: "منزلي، أصدقائي، الكثير من السحر، وكانت هذه هي النتيجة.. حياتي في أغنية، وما زال هناك الكثير من الأبيات التي لم تُكتب بعد".
 
