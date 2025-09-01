في أغلى صفقة بتاريخ الكرة الإنكليزية.. إيزاك إلى ليفربول

Advertisement

توصل ناديا ونيوكاسل الإنكليزيان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف "الماكبايس" إلى "الريدز"، وفق ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" ليل الأحد بالتوقيت المحلي.وبموجب الاتفاق، سيدفع ليفربول مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل الصفقة الأكبر في تاريخ .ومن المقرر أن يخضع إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، للفحص الطبي صباح الإثنين في ليفربول قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى بطل الممتاز.وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ليفربول سعى طويلة لضم اللاعب، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز في نيوكاسل. وانتقل إيزاك إلى النادي عام 2022 قادمًا من سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ليصبح آنذاك أغلى لاعب في تاريخ النادي.ويأتي رحيل إيزاك بعد أن تعاقد نيوكاسل السبت الماضي مع المهاجم الألماني نيك فولتيماده قادمًا من شتوتغارت، ما اعتُبر مؤشرًا قويًا على إتمام صفقة انتقال المهاجم السويدي.وفي تعليق قبل رحيله، قال مدرب نيوكاسل إيدي هاو: "تعاقده ممتد معنا، لكن في كرة القدم لا بد من إيجاد حلول، وسنبحث عن صفقات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات".