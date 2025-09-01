Advertisement

رياضة

في أغلى صفقة بتاريخ الكرة الإنكليزية.. إيزاك إلى ليفربول

Lebanon 24
01-09-2025 | 03:30
توصل ناديا ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف "الماكبايس" إلى "الريدز"، وفق ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" ليل الأحد بالتوقيت المحلي.
وبموجب الاتفاق، سيدفع ليفربول مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم الإنكليزية.

ومن المقرر أن يخضع إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، للفحص الطبي صباح الإثنين في ليفربول قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ليفربول سعى منذ فترة طويلة لضم اللاعب، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز في نيوكاسل. وانتقل إيزاك إلى النادي الشمالي عام 2022 قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ليصبح آنذاك أغلى لاعب في تاريخ النادي.

ويأتي رحيل إيزاك بعد أن تعاقد نيوكاسل السبت الماضي مع المهاجم الألماني نيك فولتيماده قادمًا من شتوتغارت، ما اعتُبر مؤشرًا قويًا على إتمام صفقة انتقال المهاجم السويدي.

وفي تعليق قبل رحيله، قال مدرب نيوكاسل إيدي هاو: "تعاقده ممتد معنا، لكن في كرة القدم لا بد من إيجاد حلول، وسنبحث عن صفقات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات".
