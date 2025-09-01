30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في أغلى صفقة بتاريخ الكرة الإنكليزية.. إيزاك إلى ليفربول
Lebanon 24
01-09-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصل ناديا
ليفربول
ونيوكاسل
يونايتد
الإنكليزيان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف "الماكبايس" إلى "الريدز"، وفق ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" ليل الأحد بالتوقيت المحلي.
Advertisement
وبموجب الاتفاق، سيدفع ليفربول مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل الصفقة الأكبر في تاريخ
كرة القدم
الإنكليزية
.
ومن المقرر أن يخضع إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، للفحص الطبي صباح الإثنين في ليفربول قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى بطل
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ليفربول سعى
منذ فترة
طويلة لضم اللاعب، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز في نيوكاسل. وانتقل إيزاك إلى النادي
الشمالي
عام 2022 قادمًا من
ريال
سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ليصبح آنذاك أغلى لاعب في تاريخ النادي.
ويأتي رحيل إيزاك بعد أن تعاقد نيوكاسل السبت الماضي مع المهاجم الألماني نيك فولتيماده قادمًا من شتوتغارت، ما اعتُبر مؤشرًا قويًا على إتمام صفقة انتقال المهاجم السويدي.
وفي تعليق قبل رحيله، قال مدرب نيوكاسل إيدي هاو: "تعاقده ممتد معنا، لكن في كرة القدم لا بد من إيجاد حلول، وسنبحث عن صفقات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات".
مواضيع ذات صلة
لضم إيزاك.. نيوكاسل يونايتد يرفض عقد أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية مع ليفربول
Lebanon 24
لضم إيزاك.. نيوكاسل يونايتد يرفض عقد أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية مع ليفربول
01/09/2025 11:42:08
01/09/2025 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة تاريخية.. أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية
Lebanon 24
صفقة تاريخية.. أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية
01/09/2025 11:42:08
01/09/2025 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيرتز" يتصدر المشهد: أغلى صفقة في ميركاتو صيف 2025 منذ نيمار!
Lebanon 24
"فيرتز" يتصدر المشهد: أغلى صفقة في ميركاتو صيف 2025 منذ نيمار!
01/09/2025 11:42:08
01/09/2025 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يرفض التعليق على صفقة إيزاك
Lebanon 24
سلوت يرفض التعليق على صفقة إيزاك
01/09/2025 11:42:08
01/09/2025 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الدوري الإنكليزي
الإنكليزية
كرة القدم
منذ فترة
إنكليزي
يونايتد
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
Lebanon 24
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من تلميع الأحذية إلى أمجاد بايرن ميونخ.. قصة صامويل كوفور الملهمة
Lebanon 24
من تلميع الأحذية إلى أمجاد بايرن ميونخ.. قصة صامويل كوفور الملهمة
01:30 | 2025-09-01
01/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى المكسيك.. سيرجيو راموس يطلق أول أغنية له
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى المكسيك.. سيرجيو راموس يطلق أول أغنية له
00:00 | 2025-09-01
01/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حرب غزة.. أندية أوروبية تبحث تجنّب مواجهة الفرق الإسرائيلية
Lebanon 24
بسبب حرب غزة.. أندية أوروبية تبحث تجنّب مواجهة الفرق الإسرائيلية
23:00 | 2025-08-31
31/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
Lebanon 24
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
15:26 | 2025-08-31
31/08/2025 03:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
02:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
09:45 | 2025-08-31
31/08/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-09-01
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
01:30 | 2025-09-01
من تلميع الأحذية إلى أمجاد بايرن ميونخ.. قصة صامويل كوفور الملهمة
00:00 | 2025-09-01
بعد انتقاله إلى المكسيك.. سيرجيو راموس يطلق أول أغنية له
23:00 | 2025-08-31
بسبب حرب غزة.. أندية أوروبية تبحث تجنّب مواجهة الفرق الإسرائيلية
15:26 | 2025-08-31
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
15:00 | 2025-08-31
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24