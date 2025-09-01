Advertisement

رياضة

من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم

Lebanon 24
01-09-2025 | 04:30
لا يقتصر بريق نجوم كرة القدم على ما يقدمونه داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى أسلوب حياتهم الفاخر الذي يثير فضول الجماهير حول العالم. ومن أبرز مظاهر هذا البذخ، السيارات الفاخرة التي يمتلكها كبار اللاعبين، والتي تُقدر قيمتها بملايين الدولارات وتجمع بين الندرة والأداء الفائق.
ليونيل ميسي يتصدر القائمة بسيارة فيراري 335 سبايدر سكاجليتي الكلاسيكية التي اشتراها في مزاد عام 2016 مقابل 32 مليون دولار. هذه التحفة النادرة، التي صُنع منها أربع فقط في خمسينيات القرن الماضي، مزودة بمحرك V12 تصل سرعته إلى 186 ميلاً في الساعة.
 


أما كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى راتباً سنوياً يفوق 200 مليون دولار في نادي النصر السعودي، فيملك سيارة "بوغاتي لا فواتور نوار" الفريدة من نوعها، بقيمة 15.3 مليون دولار، وتعتبر جوهرة مجموعته التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 24 مليون دولار.
 


النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، يمتلك بدوره سيارة "مرسيدس AMG One" بقيمة 3.4 مليون دولار، وهي واحدة من 275 نسخة فقط، قادرة على بلوغ سرعة 220 ميلاً في الساعة.
 


النجم البرازيلي نيمار يفضل الأسلوب الإيطالي، إذ يضم مرآبه سيارة "لامبورغيني فينينو" النادرة بقيمة 3.2 مليون دولار، إضافة إلى سيارات أخرى مثل أستون مارتن فولكان ومازيراتي MC12.
 


أما الفرنسي كريم بنزيما فيملك سيارة "بوغاتي فيرون" الكلاسيكية النادرة التي صُنعت منها خمس فقط، وتبلغ قيمتها نحو 2 مليون دولار، وتتميز بلمسات من الكروم والألمنيوم المصقول وألياف الكربون السوداء.
 
 
