خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة

تعرض منتخب للذكور( تحت 16 سنة) بكرة السلة، لخسارة مفاجئة أمام نظيره البحريني في مباراته الثانية ضمن مسابقة التي أقيمت في قاعة "مبانك ارينا" بمنغوليا، بفارق نقطتين بنتيجة 68-70، في المباراة التي أجريت بينهما قبل ظهر اليوم الاثنين ضمن .منتخب لبنان كان متقدماً في معظم فترات المباراة، حتى نجح المنتخب البحريني في تسجيل 24 نقطة في الشوط الرابع، مقابل 14 نقطة للبنان.وسيخوض منتخب الذي فاز على في مباراته الاولى، مباراته الثالثة الاخيرة في الدور الأول، ضد اوستراليا ضمن المجموعة الأولى عند الساعة 6:30 من صباح الثلاثاء بتوقيت .وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات .وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في كل من المجموعات الأربع بعد انتهاء الدور الأول مباشرة الى الدور ربع النهائي، بينما سيخوض المنتخبان الثاني والثالث في كل مجموعة دور الـ16 المؤهل الى الدور ربع النهائي.