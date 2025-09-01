29
رياضة
خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة
Lebanon 24
01-09-2025
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض منتخب
لبنان
للذكور( تحت 16 سنة) بكرة السلة، لخسارة مفاجئة أمام نظيره البحريني في مباراته الثانية ضمن مسابقة
كأس آسيا
التي أقيمت في قاعة "مبانك ارينا" بمنغوليا، بفارق نقطتين بنتيجة 68-70، في المباراة التي أجريت بينهما قبل ظهر اليوم الاثنين ضمن
المجموعة الأولى
.
منتخب لبنان كان متقدماً في معظم فترات المباراة، حتى نجح المنتخب البحريني في تسجيل 24 نقطة في الشوط الرابع، مقابل 14 نقطة للبنان.
وسيخوض منتخب
الأرز
الذي فاز على
الهند
في مباراته الاولى، مباراته الثالثة الاخيرة في الدور الأول، ضد اوستراليا ضمن المجموعة الأولى عند الساعة 6:30 من صباح الثلاثاء بتوقيت
بيروت
.
وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات
كأس العالم
.
وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في كل من المجموعات الأربع بعد انتهاء الدور الأول مباشرة الى الدور ربع النهائي، بينما سيخوض المنتخبان الثاني والثالث في كل مجموعة دور الـ16 المؤهل الى الدور ربع النهائي.
