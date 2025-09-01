Advertisement

رياضة

خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة

Lebanon 24
01-09-2025 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1411589-638923281952844219.jpeg
Doc-P-1411589-638923281952844219.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض منتخب لبنان للذكور( تحت 16 سنة) بكرة السلة، لخسارة مفاجئة أمام نظيره البحريني في مباراته الثانية ضمن مسابقة كأس آسيا التي أقيمت في قاعة "مبانك ارينا" بمنغوليا، بفارق نقطتين بنتيجة 68-70، في المباراة التي أجريت بينهما قبل ظهر اليوم الاثنين ضمن المجموعة الأولى.
Advertisement

منتخب لبنان كان متقدماً في معظم فترات المباراة، حتى نجح المنتخب البحريني في تسجيل 24 نقطة في الشوط الرابع، مقابل 14 نقطة للبنان.

وسيخوض منتخب الأرز الذي فاز على الهند في مباراته الاولى، مباراته الثالثة الاخيرة في الدور الأول، ضد اوستراليا ضمن المجموعة الأولى عند الساعة 6:30 من صباح الثلاثاء بتوقيت بيروت.

وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات كأس العالم.
 
وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في كل من المجموعات الأربع بعد انتهاء الدور الأول مباشرة الى الدور ربع النهائي، بينما سيخوض المنتخبان الثاني والثالث في كل مجموعة دور الـ16 المؤهل الى الدور ربع النهائي.
مواضيع ذات صلة
لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة
lebanon 24
01/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب سلة الذكور تحت 16 سافر الى منغوليا لخوض بطولة آسيا
lebanon 24
01/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة ثالثة لسيدات لبنان في سلة آسيا
lebanon 24
01/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان "زعيماً" لسلة غرب آسيا للذكور تحت الـ 16 عاما
lebanon 24
01/09/2025 17:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الأولى

كأس العالم

كأس آسيا

منغوليا

البحرين

بيروت

الهند

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-09-01
03:30 | 2025-09-01
01:30 | 2025-09-01
00:00 | 2025-09-01
23:00 | 2025-08-31
15:26 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24