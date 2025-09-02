26
رياضة
انتقالات الصيف 2025: النجوم العرب يسطعون في الدوريات الأوروبية
Lebanon 24
02-09-2025
|
16:00
شهدت سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 سباقاً محموماً بين الأندية الأوروبية، التي سعت جاهدة للتعاقد مع لاعبين جدد لسد احتياجاتها الفنية وتحقيق أهدافها الرياضية على المدى القصير خلال الموسم الجديد 2025-2026، وعلى المدى البعيد أيضاً.
ولم يغفل النجوم العرب عن هذه السوق، إذ انضم عدد كبير منهم إلى البطولات الأوروبية، لا سيما الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) إضافة إلى بطولات أخرى.
وسيطرت أسماء لاعبي دول المغرب العربي بوضوح على قائمة أبرز الانتقالات العربية، حيث كان من بينهم 11 لاعباً مغربياً، وتونسي وحيد، ومثلهم من ليبيا والجزائر، إضافة إلى نجم
سعودي
هو سعود عبد الحميد.
وفيما يلي أبرز انتقالات اللاعبين العرب إلى الأندية الأوروبية في صيف 2025 وقيمة كل صفقة وفق موقع “ترانسفير ماركت”:
- ريان آيت نوري (الجزائر): انتقل من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى مانشستر سيتي مقابل 36.8 مليون يورو.
- إلياس بن صغير (المغرب): انتقل من موناكو الفرنسي إلى باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو.
- نائل العيناوي (المغرب): انتقل من لانس الفرنسي إلى روما الإيطالي مقابل 23.5 مليون يورو.
- نايف أكرد (المغرب): انتقل من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 23 مليون يورو.
- أمين عدلي (المغرب): انتقل من باير ليفركوزن الألماني إلى بورنموث الإنجليزي مقابل 21 مليون يورو.
- شمس الدين الطالبي (المغرب): انتقل من كلوب بروج البلجيكي إلى سندرلاند الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو.
- بدر الدين بوعناني (الجزائر): انتقل من نيس الفرنسي إلى شتوتغارت الألماني مقابل 20 مليون يورو.
- إبراهيم مازا (الجزائر): انتقل من هيرتا برلين الألماني إلى باير ليفركوزن الألماني مقابل 12 مليون يورو.
- حمزة أغامان (المغرب): انتقل من غلاسكو رينجرز الأسكتلندي إلى ليل الفرنسي مقابل 11.5 مليون يورو.
- آدم أزنو (المغرب): انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى إيفرتون الإنجليزي مقابل 9 ملايين يورو.
- عز الدين أوناحي (المغرب): انتقل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى جيرونا الإسباني مقابل 6 ملايين يورو.
- بلال الخنوس (المغرب): انتقل من ليستر سيتي الإنجليزي إلى شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد.
- المعتصم بالله المصراتي (ليبيا): انتقل من بشيكتاش
التركي
إلى فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 2 مليون يورو.
- سعود عبد الحميد (السعودية): انتقل من روما الإيطالي إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 500 ألف يورو.
- إسماعيل
الغربي
(تونس): انتقل من أوغسبورغ الألماني إلى سبارتا براغا البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 250 ألف يورو.
- وليد شديرة (المغرب): انتقل من نابولي الإيطالي إلى ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 200 ألف يورو.
- سفيان أمرابط (المغرب): انتقل من فنربخشة التركي إلى ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وتشير المصادر إلى أن بعض هذه الانتقالات جاءت لعقود طويلة، مثل عقد إبراهيم مازا الذي يمتد لخمس سنوات مع باير ليفركوزن، بينما يمتد عقد بدر الدين بوعناني مع شتوتغارت حتى حزيران 2030.
