Advertisement

رياضة

انتقالات الصيف 2025: النجوم العرب يسطعون في الدوريات الأوروبية

Lebanon 24
02-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1412069-638924413230730300.png
Doc-P-1412069-638924413230730300.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 سباقاً محموماً بين الأندية الأوروبية، التي سعت جاهدة للتعاقد مع لاعبين جدد لسد احتياجاتها الفنية وتحقيق أهدافها الرياضية على المدى القصير خلال الموسم الجديد 2025-2026، وعلى المدى البعيد أيضاً.
Advertisement

ولم يغفل النجوم العرب عن هذه السوق، إذ انضم عدد كبير منهم إلى البطولات الأوروبية، لا سيما الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) إضافة إلى بطولات أخرى.

وسيطرت أسماء لاعبي دول المغرب العربي بوضوح على قائمة أبرز الانتقالات العربية، حيث كان من بينهم 11 لاعباً مغربياً، وتونسي وحيد، ومثلهم من ليبيا والجزائر، إضافة إلى نجم سعودي هو سعود عبد الحميد.

وفيما يلي أبرز انتقالات اللاعبين العرب إلى الأندية الأوروبية في صيف 2025 وقيمة كل صفقة وفق موقع “ترانسفير ماركت”:
- ريان آيت نوري (الجزائر): انتقل من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى مانشستر سيتي مقابل 36.8 مليون يورو.
- إلياس بن صغير (المغرب): انتقل من موناكو الفرنسي إلى باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو.
- نائل العيناوي (المغرب): انتقل من لانس الفرنسي إلى روما الإيطالي مقابل 23.5 مليون يورو.
- نايف أكرد (المغرب): انتقل من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 23 مليون يورو.
- أمين عدلي (المغرب): انتقل من باير ليفركوزن الألماني إلى بورنموث الإنجليزي مقابل 21 مليون يورو.
- شمس الدين الطالبي (المغرب): انتقل من كلوب بروج البلجيكي إلى سندرلاند الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو.
- بدر الدين بوعناني (الجزائر): انتقل من نيس الفرنسي إلى شتوتغارت الألماني مقابل 20 مليون يورو.
- إبراهيم مازا (الجزائر): انتقل من هيرتا برلين الألماني إلى باير ليفركوزن الألماني مقابل 12 مليون يورو.
- حمزة أغامان (المغرب): انتقل من غلاسكو رينجرز الأسكتلندي إلى ليل الفرنسي مقابل 11.5 مليون يورو.
- آدم أزنو (المغرب): انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى إيفرتون الإنجليزي مقابل 9 ملايين يورو.
- عز الدين أوناحي (المغرب): انتقل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى جيرونا الإسباني مقابل 6 ملايين يورو.
- بلال الخنوس (المغرب): انتقل من ليستر سيتي الإنجليزي إلى شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد.
- المعتصم بالله المصراتي (ليبيا): انتقل من بشيكتاش التركي إلى فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 2 مليون يورو.
- سعود عبد الحميد (السعودية): انتقل من روما الإيطالي إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 500 ألف يورو.
- إسماعيل الغربي (تونس): انتقل من أوغسبورغ الألماني إلى سبارتا براغا البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 250 ألف يورو.
- وليد شديرة (المغرب): انتقل من نابولي الإيطالي إلى ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 200 ألف يورو.
- سفيان أمرابط (المغرب): انتقل من فنربخشة التركي إلى ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة لموسم واحد.
 
وتشير المصادر إلى أن بعض هذه الانتقالات جاءت لعقود طويلة، مثل عقد إبراهيم مازا الذي يمتد لخمس سنوات مع باير ليفركوزن، بينما يمتد عقد بدر الدين بوعناني مع شتوتغارت حتى حزيران 2030.
 
مواضيع ذات صلة
22 تموز الإحتفالية الأولى لصيف 2025 في حديقة البطاركة
lebanon 24
03/09/2025 03:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حديقة البطاركة في الديمان تطلق برنامج أنشطتها لصيف 2025 برعاية البطريرك الراعي
lebanon 24
03/09/2025 03:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025
lebanon 24
03/09/2025 03:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا
lebanon 24
03/09/2025 03:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الأوروبي

السعودية

أوروبي

الغربي

التركي

رياضي

الترك

سعودي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2025-09-02
12:50 | 2025-09-02
11:00 | 2025-09-02
09:26 | 2025-09-02
07:17 | 2025-09-02
02:31 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24