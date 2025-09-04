Advertisement

رياضة

بالفيديو: مدرّب الأرجنتين يذرف الدموع.. ما علاقة ميسي؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 00:54
قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وفنزويلا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، دعا المدرّب ليونيل سكالوني الجماهير إلى الاستمتاع بمشاهدة ليونيل ميسي، في مباراة قد تكون الأخيرة له رسميًا على أرض الأرجنتين ضمن التصفيات.

سكالوني، الذي لم يتمالك دموعه خلال المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن مستقبل "البرغوث"، وصف المباراة بأنها "لحظة مميزة ومؤثرة جدًا"، مؤكدًا تقديره العميق لميسي، سواء حين لعب إلى جواره أو حين قاده لاحقًا لتحقيق كأس العالم 2022.

ورغم الأجواء العاطفية، شدّد سكالوني على أن قرار الاستمرار مع المنتخب يعود إلى ميسي نفسه، قائلاً: "ربما لن تكون هذه آخر مباراة له هنا، وسنسعى لأن يخوض مواجهة أخرى أمام جماهيره".
 
 
