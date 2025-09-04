بالفيديو: مدرّب الأرجنتين يذرف الدموع.. ما علاقة ميسي؟

LA EMOCIÓN DE SCALONI 🥹
El técnico de la Selección Argentina le dedicó unas palabras a Messi, que mañana podría jugar su último partido oficial en el país, y no pudo contener las lágrimas al ver a un periodista emocionado. pic.twitter.com/WjazFrR3FX
— TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025
