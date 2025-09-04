بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟

Advertisement

أعلن نادي السعودي فسخ عقد مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالتراضي، بعد موسمين قدّم فيهما مستويات مميزة، مسجلًا 68 هدفًا وصانعًا 15 تمريرة حاسمة خلال 79 مباراة.ميتروفيتش، البالغ 30 عامًا، انضم إلى الهلال صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، لكنه عانى من الإصابات في موسمه الثاني، ما أدى إلى تراجع معدلاته التهديفية وغيابه عن للأندية 2025.قرار الهلال بفسخ العقد جاء بعد التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من مقابل 53 مليون . لكن جماهير النادي أبدت مخاوفها من عدم تأقلم نونيز مع الدوري السعودي، خاصة بعد تجربة غير مقنعة له في إنجلترا.ويرى محللون أن ميتروفيتش "هداف بالفطرة" كان يمكن منحه الوقت للتعافي واستعادة مستواه. وفي حال تألقه المنتظر مع ، قد يواجه الهلال ضغوطًا جماهيرية وإعلامية لكونه فرّط في نجم ساهم بتحقيق ثلاثية تاريخية.