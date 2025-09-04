29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟
Lebanon 24
04-09-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
الهلال
السعودي فسخ عقد مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالتراضي، بعد موسمين قدّم فيهما مستويات مميزة، مسجلًا 68 هدفًا وصانعًا 15 تمريرة حاسمة خلال 79 مباراة.
Advertisement
ميتروفيتش، البالغ 30 عامًا، انضم إلى الهلال صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، لكنه عانى من الإصابات في موسمه الثاني، ما أدى إلى تراجع معدلاته التهديفية وغيابه عن
كأس العالم
للأندية 2025.
قرار الهلال بفسخ العقد جاء بعد التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من
ليفربول
مقابل 53 مليون
يورو
. لكن جماهير النادي أبدت مخاوفها من عدم تأقلم نونيز مع الدوري السعودي، خاصة بعد تجربة غير مقنعة له في إنجلترا.
ويرى محللون أن ميتروفيتش "هداف بالفطرة" كان يمكن منحه الوقت للتعافي واستعادة مستواه. وفي حال تألقه المنتظر مع
الريان
القطري
، قد يواجه الهلال ضغوطًا جماهيرية وإعلامية لكونه فرّط في نجم ساهم بتحقيق ثلاثية تاريخية.
مواضيع ذات صلة
القطان: السلاح شرعاً لا يجوز التفريط به!
Lebanon 24
القطان: السلاح شرعاً لا يجوز التفريط به!
04/09/2025 17:07:17
04/09/2025 17:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله.. الهلال السعودي يتخذ قرارا مهماً
Lebanon 24
بعد فسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله.. الهلال السعودي يتخذ قرارا مهماً
04/09/2025 17:07:17
04/09/2025 17:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحشيمي: إنها لحظة تأسيسية حقيقية يجب عدم التفريط بها
Lebanon 24
الحشيمي: إنها لحظة تأسيسية حقيقية يجب عدم التفريط بها
04/09/2025 17:07:17
04/09/2025 17:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: الوفد الروسي المفاوض غادر إسطنبول بعد عقد جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا
Lebanon 24
إعلام روسي: الوفد الروسي المفاوض غادر إسطنبول بعد عقد جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا
04/09/2025 17:07:17
04/09/2025 17:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
كأس العالم
ليفربول
الهلال
السعود
القطري
الريان
الفطر
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
09:30 | 2025-09-04
04/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
Lebanon 24
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
08:30 | 2025-09-04
04/09/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
Lebanon 24
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
07:30 | 2025-09-04
04/09/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
Lebanon 24
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
06:52 | 2025-09-04
04/09/2025 06:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:00 | 2025-09-04
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
09:30 | 2025-09-04
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
08:30 | 2025-09-04
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
07:30 | 2025-09-04
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
06:52 | 2025-09-04
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
05:49 | 2025-09-04
حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 17:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 17:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 17:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24