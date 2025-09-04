Advertisement

رياضة

وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1412982-638926246889151263.jpg
Doc-P-1412982-638926246889151263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفِيَ حارس المرمى البرازيلي إيدسون، البالغ من العمر 38 عاماً، بعد تصديه لركلة جزاء.
 
 
وسار الحارس بضعة أمتار نحو زملائه، ومن ثمّ وقع أرضاً.

Advertisement
وتلقى علاج بشكل فوري داخل الملعب قبل نقله لاحقا إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رقم قياسي… كم ركلة جزاء أُهدرت في يورو السيدات؟
lebanon 24
05/09/2025 07:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
lebanon 24
05/09/2025 07:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بحادث سير.. وفاة والد حارس المنتخب المصري
lebanon 24
05/09/2025 07:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عمره 53 عامًا فقط... وفاة قائد فريق كرة قدم بشكل مفاجئ (صورة)
lebanon 24
05/09/2025 07:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

البرازيل

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2025-09-05
15:23 | 2025-09-04
12:49 | 2025-09-04
11:38 | 2025-09-04
10:30 | 2025-09-04
10:00 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24