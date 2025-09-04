26
وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء
Lebanon 24
04-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفِيَ حارس المرمى البرازيلي إيدسون، البالغ من العمر 38 عاماً، بعد تصديه لركلة جزاء.
وسار الحارس بضعة أمتار نحو زملائه، ومن ثمّ وقع أرضاً.
وتلقى علاج بشكل فوري داخل الملعب قبل نقله لاحقا إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة. (روسيا اليوم)
