وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء

تُوفِيَ حارس المرمى البرازيلي إيدسون، البالغ من العمر 38 عاماً، بعد تصديه لركلة جزاء.

وسار الحارس بضعة أمتار نحو زملائه، ومن ثمّ وقع أرضاً.