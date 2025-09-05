Advertisement

رياضة

هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:00
كشف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن موقفه من المطالبات المتزايدة باستبعاد إسرائيل من البطولات القارية بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يؤيد فرض عقوبات على الرياضيين.
وقال تشيفرين في تصريحات صحفية: "ما يحدث للمدنيين في غزة يجرحني ويؤذيني، لكن لا يمكن معاقبة الرياضيين على أفعال حكوماتهم. فهل توقف استبعاد روسيا الحرب في أوكرانيا؟ لا، لم يتوقف شيء".

وأضاف رئيس "اليويفا" أن كرة القدم ليست أداة لحل النزاعات السياسية، مشدداً: "من غير المنطقي أن نحمّل الرياضة ما لا تستطيع تحمله. هناك سياسيون قادرون على وقف المذابح لكنهم لا يتحركون".

ويشارك فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي إلى جانب فرق أوروبية كبرى، فيما يخوض المنتخب الإسرائيلي تصفيات كأس العالم 2026 في المجموعة التاسعة مع النرويج وإيطاليا وإستونيا ومولدوفا.
 
