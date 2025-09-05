هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟

Advertisement

كشف ألكسندر تشيفرين، رئيس (يويفا)، عن موقفه من المطالبات المتزايدة باستبعاد من البطولات القارية بسبب عدوانها المستمر على ، مؤكداً أنه لا يؤيد فرض عقوبات على الرياضيين.وقال تشيفرين في تصريحات صحفية: "ما يحدث للمدنيين في غزة يجرحني ويؤذيني، لكن لا يمكن معاقبة الرياضيين على أفعال حكوماتهم. فهل توقف استبعاد الحرب في ؟ لا، لم يتوقف شيء".وأضاف رئيس "اليويفا" أن كرة القدم ليست أداة لحل النزاعات السياسية، مشدداً: "من غير المنطقي أن نحمّل الرياضة ما لا تستطيع تحمله. هناك سياسيون قادرون على وقف المذابح لكنهم لا يتحركون".ويشارك فريق مكابي في الدوري إلى جانب فرق أوروبية كبرى، فيما يخوض المنتخب الإسرائيلي تصفيات كأس العالم 2026 في المجموعة التاسعة مع النرويج وإيطاليا وإستونيا ومولدوفا.