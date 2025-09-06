27
رياضة
فريق أزال اسم "إسرائيل" عن قمصانه.. ما السبب؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بداية المرحلة الرابعة من سباق فويلتا الإسباني للدراجات، أعلن فريق "
إسرائيل
تيك" تغيير ملابس الدراجين والسيارات والزي الرسمي للفريق.
وقال فريق "إسرائيل تيك" في بيان: "من أجل إعطاء الأولوية لسلامة دراجينا وبقية المجموعة، وبالنظر إلى الطبيعة الخطرة لبعض الاحتجاجات في سباق فويلتا، زود فريق إسرائيل –
بريميير
تيك الدراجين بزي رسمي يحمل شعار الفريق لبقية السباق. يظل اسم الفريق إسرائيل – بريميير تيك كما هو، لكن الزي المطبوع عليه الأحرف المختصرة أصبح متوافقا الآن مع قراراتنا السابقة بشأن العلامة التجارية للسيارات والملابس العادية".
وشهدت مدينة أفيليس في إقليم الباسك مظاهرة شارك فيها نحو 15 ألف شخص، حيث رفع المتظاهرون
العلم
الفلسطيني وطالبوا باستبعاد
الفريق الإسرائيلي
من السباق، ما أدى إلى تعطيل مراحل السباق. (روسيا اليوم)
