فريق أزال اسم "إسرائيل" عن قمصانه.. ما السبب؟

مع بداية المرحلة الرابعة من سباق فويلتا الإسباني للدراجات، أعلن فريق " تيك" تغيير ملابس الدراجين والسيارات والزي الرسمي للفريق.

Advertisement

وقال فريق "إسرائيل تيك" في بيان: "من أجل إعطاء الأولوية لسلامة دراجينا وبقية المجموعة، وبالنظر إلى الطبيعة الخطرة لبعض الاحتجاجات في سباق فويلتا، زود فريق إسرائيل – تيك الدراجين بزي رسمي يحمل شعار الفريق لبقية السباق. يظل اسم الفريق إسرائيل – بريميير تيك كما هو، لكن الزي المطبوع عليه الأحرف المختصرة أصبح متوافقا الآن مع قراراتنا السابقة بشأن العلامة التجارية للسيارات والملابس العادية".

وشهدت مدينة أفيليس في إقليم الباسك مظاهرة شارك فيها نحو 15 ألف شخص، حيث رفع المتظاهرون الفلسطيني وطالبوا باستبعاد من السباق، ما أدى إلى تعطيل مراحل السباق. (روسيا اليوم)