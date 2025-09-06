Advertisement

رياضة

لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا

Lebanon 24
06-09-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1413658-638927920832500064.png
Doc-P-1413658-638927920832500064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتزع منتخب لبنان الأولمبي تعادلاً ثمينًا (2-2) أمام نظيره التايلاندي في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا دون 23 سنة التي تستضيفها السعودية العام المقبل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ثاماسات في بانكوك.
Advertisement

المباراة حملت طابعًا مثيرًا منذ انطلاقتها، لكنها توقفت لأكثر من ساعة في الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية، لينتهي النصف الأول سلبيًا. ومع بداية الشوط الثاني، افتتح المدافع حسن فرحات التسجيل للبنان برأسية جميلة (د 47)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة. وعاد فرحات ليوقع هدفه الشخصي الثاني (د 84) مانحًا "أولمبي الأرز" تقدّمًا مستحقًا، غير أن المنتخب التايلاندي رفض الخسارة وأدرك التعادل قبل صافرة النهاية.

بهذا التعادل، رفع لبنان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف تايلاند المتصدرة بفارق الأهداف، ليُبقي على آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل.

ويخوض المنتخب اللبناني مباراته الثالثة أمام منغوليا يوم الثلاثاء 9 أيلول عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت بيروت.
مواضيع ذات صلة
من جدة إلى المجد: أستراليا تفرض هيمنتها على سلة آسيا
lebanon 24
07/09/2025 13:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟
lebanon 24
07/09/2025 13:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة براك وأورتاغوس: هل تُفرَض معادلات جديدة على لبنان؟
lebanon 24
07/09/2025 13:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية وقراراتنا سيادية
lebanon 24
07/09/2025 13:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس آسيا

عادل على

السعودية

منغوليا

السعود

بيروت

فرحات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:42 | 2025-09-07
02:43 | 2025-09-07
01:09 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
14:48 | 2025-09-06
12:34 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24