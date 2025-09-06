لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا

Advertisement

المباراة حملت طابعًا مثيرًا منذ انطلاقتها، لكنها توقفت لأكثر من ساعة في الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية، لينتهي النصف الأول سلبيًا. ومع بداية الشوط الثاني، افتتح المدافع حسن التسجيل للبنان برأسية جميلة (د 47)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة. وعاد فرحات ليوقع هدفه الشخصي الثاني (د 84) مانحًا "أولمبي " تقدّمًا مستحقًا، غير أن المنتخب التايلاندي رفض الخسارة وأدرك التعادل قبل صافرة النهاية.بهذا التعادل، رفع لبنان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف تايلاند المتصدرة بفارق الأهداف، ليُبقي على آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل.ويخوض المنتخب اللبناني مباراته الثالثة أمام يوم الثلاثاء 9 أيلول عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت .