رياضة
لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا
Lebanon 24
06-09-2025
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتزع منتخب
لبنان
الأولمبي تعادلاً ثمينًا (2-2) أمام نظيره التايلاندي في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى
كأس آسيا
دون 23 سنة التي تستضيفها
السعودية
العام المقبل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ثاماسات في بانكوك.
المباراة حملت طابعًا مثيرًا منذ انطلاقتها، لكنها توقفت لأكثر من ساعة في الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية، لينتهي النصف الأول سلبيًا. ومع بداية الشوط الثاني، افتتح المدافع حسن
فرحات
التسجيل للبنان برأسية جميلة (د 47)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة. وعاد فرحات ليوقع هدفه الشخصي الثاني (د 84) مانحًا "أولمبي
الأرز
" تقدّمًا مستحقًا، غير أن المنتخب التايلاندي رفض الخسارة وأدرك التعادل قبل صافرة النهاية.
بهذا التعادل، رفع لبنان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف تايلاند المتصدرة بفارق الأهداف، ليُبقي على آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل.
ويخوض المنتخب اللبناني مباراته الثالثة أمام
منغوليا
يوم الثلاثاء 9 أيلول عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت
بيروت
.
