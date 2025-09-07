يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال

Advertisement

وتحمل المباراة طابعاً مثيراً بين جيلين شابين من النجوم، حيث تترقب الجماهير مواجهة خاصة بين الموهبة غولر ونجم الصاعد لامين جمال.وكان المنتخب الإسباني قد افتتح مشواره في التصفيات بفوز مريح على بلغاريا بثلاثية نظيفة، فيما نجح المنتخب التركي في اقتناص فوز ثمين على جورجيا بثلاثة أهداف لهدفين، ليضع نفسه مبكراً في دائرة المنافسة على الصدارة.