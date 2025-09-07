Advertisement

رياضة

يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال

Lebanon 24
07-09-2025 | 01:09
يستعد المنتخب التركي لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني مساء اليوم الأحد، على ملعب "قونيا باشاك شهير آرينا"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتحمل المباراة طابعاً مثيراً بين جيلين شابين من النجوم، حيث تترقب الجماهير مواجهة خاصة بين الموهبة التركية أردا غولر ونجم إسبانيا الصاعد لامين جمال.

وكان المنتخب الإسباني قد افتتح مشواره في التصفيات بفوز مريح على بلغاريا بثلاثية نظيفة، فيما نجح المنتخب التركي في اقتناص فوز ثمين على جورجيا بثلاثة أهداف لهدفين، ليضع نفسه مبكراً في دائرة المنافسة على الصدارة.
